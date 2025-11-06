il commento

Non è un vezzo newyorkese ridistribuire la ricchezza

Emanuele Feliceeconomista
06 novembre 2025 • 20:19

Mamdani ha vinto perché propone di cambiare un modello di sviluppo che in questi decenni ha fatto esplodere le disuguaglianze e portato all’impoverimento di decine di milioni di americani. Per finanziare le nuove spese, il nuovo primo cittadino di New York propone fra le altre cose di aumentare le imposte sulle imprese, allineandole a quelle di altri Stati federali. Un modello che parla anche agli altri americani

It’s the economy! Mamdani ha vinto perché propone di cambiare un modello di sviluppo che in questi decenni ha fatto esplodere le disuguaglianze e portato all’impoverimento di decine di milioni di americani (per i quali si è addirittura ridotta la speranza di vita). Perché vuole redistribuire la ricchezza da una minoranza di milionari, spesso parassitaria e che ha flirtato per decenni anche con l’establishment democratico (oltre che con i Repubblicani), a favore della gran parte dei cittadini.

Professore ordinario di storia economica all'università Iulm di Milano

