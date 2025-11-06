Non è un vezzo newyorkese ridistribuire la ricchezza

true false

It’s the economy! Mamdani ha vinto perché propone di cambiare un modello di sviluppo che in questi decenni ha fatto esplodere le disuguaglianze e portato all’impoverimento di decine di milioni di americani (per i quali si è addirittura ridotta la speranza di vita). Perché vuole redistribuire la ricchezza da una minoranza di milionari, spesso parassitaria e che ha flirtato per decenni anche con l’establishment democratico (oltre che con i Repubblicani), a favore della gran parte dei cittadini.