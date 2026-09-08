Non lasciamo all’ultradestra chi è rimasto ai margini

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È un’esagerazione affermare che il trionfo dell’ultradestra in Sassonia-Anhalt è una campana a morte per l’Ue, ma è comunque un segnale da non sottovalutare. Ora è prioritario che la politica ma anche le élites culturali e sociali si curino delle condizioni e delle speranze dei cittadini che si sentono lasciati soli. Come l’Europa dovrebbe già aver imparato dalla storia