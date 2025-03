In risposta ai minacciati tagli della nuova amministrazione, la Columbia University ha istituito un ufficio per il controllo dei programmi di studio su “aree regionali” calde, come il Centro studi sulla Palestina, l'Istituto per gli studi israeliani e quello sul Medio Oriente. È la risposta più sbagliata

Stiamo assistendo in diretta a un mutamento di regime. E, come in passato, non sarà punteggiato solo da fatti eclatanti. Che sono comune già troppo numerosi e gravissimi, perpetrati contro non-cittadini – espulsioni, detenzioni, interrogatori senza uno straccio di prova, per un certificato stinto, un precedente viaggio in un paese non occidentale, la provenienza da un paese occidentale non proprio amico.

Il Guardian è tra i quotidiani più informati. Racconta storie raccapriccianti di abusi alla frontiera, non solo quella col Messico, ma anche quelle aeroportuali con i paesi europei e il Canada. Ha fatto il giro del mondo il caso dello scienziato francese a cui è stato negato l'ingresso negli Stati Uniti perché gli agenti dell'immigrazione «hanno perquisito il suo telefono e trovato messaggi in cui aveva espresso critiche nei confronti del governo Trump».

La violazione delle libertà civili nella più antica democrazia moderna del mondo è quotidiana. Se avvenisse in un altro paese ci sarebbero denunce negli organismi internazionali. Ma gli Stati Uniti godono di un’immunità da impero del bene che li rende non solo tollerati, ma perfino imitati. Le violazioni dei diritti e l’assalto al potere giudiziario sono diventati normali in quei paesi occidentali governati dalle destre.

Vi è tuttavia un fatto che non fa cronaca e resta sottotraccia. Si tratta dell’ordinaria e quotidiana paura che si vive nel paese, anche nelle grandi città dove la moltitudine rassicura e le abitudini urbane sono sentite come un salvagente. Eppure basta poco, molto poco, perché tutto diventi instabile, precario, in balia di un decisore che può colpire in qualsiasi momento.

L’accusa di antisemitismo svolge una funzione simile a quella di comunismo nel periodo maccartista, negli anni cinquanta. Con gravissimo danno agli ebrei prima di tutto, perché la caccia alle streghe finirà per creare risentimento verso di loro che queste violazione dei diritti dicono di proteggere. E antisemitismo di ritorno.

Ma torniamo alla normale condizione di paura. La vicenda della Columbia University è esemplificatrice di quel che accade in un processo di uscita da un regime di libertà verso un regime tirannico. L’amministrazione dell’Università, la prima ad essere colpita dal ricatto del taglio dei finanziamenti perché incapace di impedire e reprimere contestazioni, e la prima ad avere agenti in borghese dell’antiterrorismo nel campus che fermano e chiedono a discrezione documenti e informazioni a coloro che sono ammessi oltre i cancelli del campus, dopo file lunghe per il controllo dei documenti, come quando si passa una frontiera. Ebbene, il governo dell’Università ha pensato di proteggersi dagli interventi arbitrari del governo federale facendo esso stesso il lavoro di controllo e sorveglianza.

La scorsa settimana, l’Università ha tra le altre cose istituito un ufficio per il controllo dei programmi di studio su “aree regionali” calde, come il Centro per gli studi sulla Palestina, l'Istituto per gli studi israeliani ed ebraici, gli studi sul Medio Oriente, sull'Asia meridionale e sull'Africa, l'Istituto per il Medio Oriente, la Scuola di affari internazionali e pubblici con specializzazione in politica mediorientale e altri programmi universitari incentrati sul Medio Oriente.

Controllo di che cosa? Degli insegnamenti, dei programmi di studio, dei ricercatori in visita, degli studenti ammessi, del linguaggio usato nei documenti e nelle classi. Acconsentire all’autopolizia sembra essere un modo per scongiurare interventi d’autorità – "facciamo noi stessi la nostra prigione, con i nostri guardiani».

Ma non è una strategia vincente, se a vincere deve essere la libertà di ricerca e l’eccellenza. Come sappiamo a proposito del regime fascista, questo durò vent’anni perché poté contare sul conformismo di massa, sull’accondiscendenza e il parlare sottovoce. I leader venivano arrestati o mandati al confino ma la maggioranza si adattava in qualche modo per non rischiare - e il regime generò mediocrità, incompetenza e corruzione.

Farsi accondiscendenti è il segnale peggiore perché punta su un mutamento di abitudini che passa per gesti, procedure, decisioni amministrative piccole e grandi, numerose e specifiche. Tutta la nostra vita è sotto questa cappa di controllo, di paura e di diffidenza. Farsi fortezza non ci rende più sicuri. Ci rende prigionieri e basta.

© Riproduzione riservata