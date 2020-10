Tante volte con un tuo amico, vai in un bar per far due chiacchiere e berti un caffè, altre volte ti rechi in un supermercato per far la spesa, oppure altre volte passeggi per un parco e incontri altri passanti, e generalmente è così che va la vita, e quello che fino a oggi non avevi mai pensato è che tu sei andato a bere un caffè con un sistema immunitario, perché il tuo amico era ed è un sistema immunitario, e anche tutta quella gente che incontravi in un supermercato, tutti erano dei sistemi immunitari che facevano la spesa, come anche quegli altri sistemi immunitari che incontravi nei parchi in veste di passanti che erano anche loro sistemi immunitari in movimento.

Ma anche tu, anche se non ci pensavi mai, eri a tutti gli effetti, e ancora sei in primo luogo un sistema immunitario.

E quindi la situazione era che un bel giorno c'era un sistema immunitario che andava a bersi un caffè con un altro sistema immunitario, oppure che un sistema immunitario si trovava a riempire un carrello di cose utili passando in mezzo a altri sistemi immunitari che mettevano anche loro cose nei carrelli. E così via.

Siamo sempre sistemi immunitari che stanno in mezzo ad altri sistemi immunitari. E invece non ci pensi mai di essere un sistema immunitario. Se esiste l'anima, ormai è chiaro, l'anima è il sistema immunitario.

Se tu non fossi un sistema immunitario, cosa potrebbe succedere di te? Se non c'hai un buon sistema immunitario va a finire che ti smonti in poco tempo. Quindi, anche quando guardi gli altri, è bene abituarsi a pensare che sono dei sistemi immunitari quelli che guardi.

Vedi una bella ragazza che passa, la guardi e ti dici: Ve' che bella ragazza, e magari ti chiedi se è libera, ma non ti chiedi che genere di sistema immunitario è. Invece da qualche tempo, con l'aria che tira, dovresti chiedertelo. Sarà un buon sistema immunitario quella ragazza? o sarà un sistema immunitario mediocre? è vero che se è passata una bella ragazza uno pensa subito che sia passato un buon sistema immunitario perché bello buono e sano vanno sempre insieme secondo Platone.

Ammettiamo di aver avuto ragione, cioè che la bella ragazza era un buon sistema immunitario e che la bellezza sia sempre espressione visibile di immunità profonda. Ma ci sono anche dei casi meno chiari. Mettiamo di vedere due uomini che discutono tra di loro. Uno è un omone con un bel vocione, che fa delle battute, ride: che sistema immunitario è quell'uomo? Tutti direbbero che sembra un buon sistema immunitario. L'altro è un uomo un po' più macilento, magari un po' raggrinzito, che se te lo immagini a calzoni corti gli è un po' sparito il polpaccio, non fa le battute: che sistema immunitario è questo secondo uomo? Tutti direbbero, va be', è un sistema immunitario che tira ancora avanti? E invece poi, magari, quando si arriva al dunque, lo smagrito si rivela un sistema immunitario molto migliore dell'omone.

Perché non siamo ancora pronti a valutare un uomo come sistema immunitario, siamo ancora irretiti in valutazione obsolete e lo valutiamo come persona. Ma è uno sbaglio.

