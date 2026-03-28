Non so chi vota e chi resta: diritti e cittadinanza visti da un’expat

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Vivo fuori dall’Italia da 23 anni, ma dentro l’Unione europea. In tutto questo tempo non ho mai preso un’altra cittadinanza, anche se avrei potuto. Non l’ho fatto perché, per farla breve, sono legata all’essere italiana (perdonate il momento Giorgia Meloni). Ho sempre votato. Ho votato all’ultimo referendum con la serietà con cui l’avrei fatto se abitassi a Milano. Eppure, se devo parlare del diritto di voto degli espatriati, mi blocco. Non per mancanza di opinioni. Il problema è questo: è tutto