Non solo Macron. È la crisi sistemica della Francia

Sara Gentilepolitologa
08 ottobre 2025 • 20:50

Ormai il sistema politico è frammentato fra una sinistra variegata, una destra estrema e un centro liberale di cui il capo dell’Eliseo non è più il cavaliere vincente. Il sogno di De Gaulle è finita, la Francia si è inceppata

La carretta della ghigliottina manovrata dai partiti si è abbattuta su Sebastien Lecornu, quarto primo ministro nominato dal presidente Macron in questo suo secondo mandato, dimissionario dopo avere appena formato il suo governo. La storia politica francese è stata un susseguirsi di scossoni, rotture violente o istituzionali, tensione costante fra libertà e bonapartismo; quella di oggi sembra invece riproporre il grigiore della IV Repubblica trascinatasi nella e debolezza dei suoi governi fino a

Sara Gentilepolitologa

Insegna scienza politica e analisi del linguaggio politico all’Università degli studi di Catania. Collabora con l’Università di Cagliari per un master sulla mediazione interculturale. È professeur invité al Cevipof di Sciences Po di Parigi, dove svolge prevalentemente le sue ricerche. Collabora con l'associazione Historia. Temi di analisi e di ricerca prevalenti: populismi e crisi della forma democratica, comunicazione, rituali e linguaggi dei leader politici.

