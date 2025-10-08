Non solo Macron. È la crisi sistemica della Francia

Ormai il sistema politico è frammentato fra una sinistra variegata, una destra estrema e un centro liberale di cui il capo dell’Eliseo non è più il cavaliere vincente. Il sogno di De Gaulle è finita, la Francia si è inceppata
La carretta della ghigliottina manovrata dai partiti si è abbattuta su Sebastien Lecornu, quarto primo ministro nominato dal presidente Macron in questo suo secondo mandato, dimissionario dopo avere appena formato il suo governo. La storia politica francese è stata un susseguirsi di scossoni, rotture violente o istituzionali, tensione costante fra libertà e bonapartismo; quella di oggi sembra invece riproporre il grigiore della IV Repubblica trascinatasi nella e debolezza dei suoi governi fino a