Sugli abusi nella Chiesa la “normalizzazione” può essere un passo indietro

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L’orientamento normalizzatore del pontificato di Prevost sembra investire anche le strategie di contrasto agli abusi sessuali sui minori commessi dai membri del clero. La Chiesa non ha davvero sciolto nessuno dei nodi al cuore del fenomeno: sarebbe tristissimo se un cammino se quel cammino appena all’inizio venisse ora già interrotto

Lentamente il profilo del pontificato di Robert Prevost inizia a delinearsi. La sua cifra è quella del “ritorno alla normalità” dopo il passaggio del ciclone Bergoglio. L’orientamento normalizzatore è chiarissimo anche in merito alle strategie di contrasto agli abusi sessuali sui minori commessi dai membri del clero. Su questo terreno, il papa argentino aveva dichiarato di voler far sul serio e, pur tra mille ambiguità ed esitazioni, aveva fatto seguire alle parole alcune importanti decisioni co