l’approccio di Leone XIV

Sugli abusi nella Chiesa la “normalizzazione” può essere un passo indietro

Marco Marzano
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Marco Marzano
29 aprile 2026 • 18:44Aggiornato, 29 aprile 2026 • 18:45

L’orientamento normalizzatore del pontificato di Prevost sembra investire anche le strategie di contrasto agli abusi sessuali sui minori commessi dai membri del clero. La Chiesa non ha davvero sciolto nessuno dei nodi al cuore del fenomeno: sarebbe tristissimo se un cammino se quel cammino appena all’inizio venisse ora già interrotto

Lentamente il profilo del pontificato di Robert Prevost inizia a delinearsi. La sua cifra è quella del “ritorno alla normalità” dopo il passaggio del ciclone Bergoglio. L’orientamento normalizzatore è chiarissimo anche in merito alle strategie di contrasto agli abusi sessuali sui minori commessi dai membri del clero. Su questo terreno, il papa argentino aveva dichiarato di voler far sul serio e, pur tra mille ambiguità ed esitazioni, aveva fatto seguire alle parole alcune importanti decisioni co

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Marco Marzano
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Professore ordinario di Sociologia presso l’Università di Bergamo ed è tra i fondatori della rivista “Etnografia e Ricerca Qualitativa”. Tra le sue pubblicazioni Cattolicesimo magico (Bompiani, 2009), Quel che resta dei cattolici (Fetrinelli, 2012), La società orizzontale (con Nadia Urbinati, Feltrinelli, 2017), La chiesa immobile. Francesco e la rivoluzione mancata (Laterza, 2018), La casta dei casti. I preti, il sesso, l'amore (Bompiani, 2021).

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