Nostalgia, nostalgia canaglia. Se anche Giorgia va in città

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Gli ultimi mesi per la premier sono stati il corrispettivo mediatico della scena del matrimonio a Latina del film Caterina va in città di Paolo Virzì. Un tripudio di rivendicazioni di appartenenza a destre autentiche e destre-destrissime, con l’obiettivo di farla passare per una donna di palazzo, quella che per stare al comando ha scordato da dove viene