Nuova corrente Pd, l’organizzazione c’è ma manca il pensiero

Il pluralismo nella libertà è un’arte di difficile apprendimento. E infatti, il Pd non produce correnti ma fazioni. L’ultima è quella che si è recentemente riunita a Milano, di un progetto politico che non è quello stesso del partito nel quale dichiara di voler tuttavia stare

I partiti politici sono come le repubbliche, con confini, libere elezioni e leader. Come le repubbliche, hanno parti. Ciò è normale, anzi salutare, perché senza ‘sfogo’ il dissenso, inevitabile dove c’è libertà, tracima in guerra intestina e secessione. Forse, solo i partiti al potere sanno domare il dissenso: grazie alle risorse pubbliche, un forte collante. I partiti dell’opposizione sono più tumultuari. Neppure il glorioso Partito comunista riuscì a tacitare le “correnti”, nonostante il centr