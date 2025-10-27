riempire il centro

Nuova corrente Pd, l’organizzazione c’è ma manca il pensiero

Elly Schlein
Elly Schlein
Nadia Urbinatipolitologa
27 ottobre 2025 • 19:23

Il pluralismo nella libertà è un’arte di difficile apprendimento. E infatti, il Pd non produce correnti ma fazioni. L’ultima è quella che si è recentemente riunita a Milano, di un progetto politico che non è quello stesso del partito nel quale dichiara di voler tuttavia stare

I partiti politici sono come le repubbliche, con confini, libere elezioni e leader. Come le repubbliche, hanno parti. Ciò è normale, anzi salutare, perché senza ‘sfogo’ il dissenso, inevitabile dove c’è libertà, tracima in guerra intestina e secessione. Forse, solo i partiti al potere sanno domare il dissenso: grazie alle risorse pubbliche, un forte collante. I partiti dell’opposizione sono più tumultuari. Neppure il glorioso Partito comunista riuscì a tacitare le “correnti”, nonostante il centr

Per continuare a leggere questo articolo

Nadia Urbinatipolitologa

Titolare della cattedra di scienze politiche alla Columbia University di New York. Come ricercatrice si occupa del pensiero democratico e liberale contemporaneo e delle teorie della sovranità e della rappresentanza politica. Collabora con i quotidiani L'Unità, La Repubblica, Il Fatto Quotidiano e con Il Sole 24 Ore; dal 2019 collabora con il Corriere della Sera e con il settimanale Left. Negli Stati Uniti è stata condirettrice della rivista Constellations. Dal 2016 al 2017 è stata presidente di Libertà e Giustizia; è stata vice-presidente sotto la successiva presidenza di Tomaso Montanari.

VAI ALLA PAGINA DELL’AUTORE