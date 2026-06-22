Nuove leadership cercansi per un (fragile) Occidente

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Dal G7 alla Nato all'Ue nei suoi vari formati, le grandi realtà sovranazionali stanno conoscendo una crisi profondissima. Per quanto riguarda l’Europa Starmer sta uscendo di scena, Macron lo farà tra pochi mesi, Merz ha sondaggi scoraggianti, Sanchez ha esaurito la sua spinta propulsiva, e tutti sono incalzati da formazioni populiste. C’è soltanto da sperare che, al momento delle scelte, la somma di tante debolezze sappia trasformarsi in una forza