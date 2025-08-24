Forse è eccessivo attendersi una politica estera tonica da una maggioranza sgangherata, immagine di un paese da lustri in declino. Ma sull’Ucraina Meloni è sulla linea Macron-Merz, o per tenersi Salvini si sta avvicinando a Trump, cioè a Putin? Dopo tanto barcamenarsi per Georgia è arrivato il momento della verità. Non l’aiuterà nascondersi dietro fondali di cartapesta sul genere “l’Occidente unito”
Il mito (vuoto) dell’Occidente e le omissioni di Meloni
24 agosto 2025 • 20:58
Forse è eccessivo attendersi una politica estera tonica da una maggioranza sgangherata, immagine di un paese da lustri in declino. Ma sull’Ucraina Meloni è sulla linea Macron-Merz, o per tenersi Salvini si sta avvicinando a Trump, cioè a Putin? Dopo tanto barcamenarsi per Georgia è arrivato il momento della verità. Non l’aiuterà nascondersi dietro fondali di cartapesta sul genere “l’Occidente unito”