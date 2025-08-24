Forse è eccessivo attendersi una politica estera tonica da una maggioranza sgangherata, immagine di un paese da lustri in declino. Ma sull’Ucraina Meloni è sulla linea Macron-Merz, o per tenersi Salvini si sta avvicinando a Trump, cioè a Putin? Dopo tanto barcamenarsi per Georgia è arrivato il momento della verità. Non l’aiuterà nascondersi dietro fondali di cartapesta sul genere “l’Occidente unito”

È tradizione del popolo Toraja, in Indonesia, mummificare i defunti e tenerseli a lungo in casa come fossero malati gravi, così da accordarsi il tempo necessario ad elaborare il lutto. Il governo italiano pare osservare un costume analogo in politica estera. In questo caso il defunto si chiama “Occidente”, parola che Meloni ripete con una frequenza che non ha eguali in Europa: «L’Occidente unito, per costruire la pace e garantire la sicurezza delle nostre Nazioni e dei nostri popoli», ha commentato in un tweet dopo il vertice sull’Ucraina. Nelle stesse ore il New York Times avvertiva che Trump non sa che farsene dell’idea di “Occidente”, non ritiene che la Nato debba proteggere «valori occidentali» e considera l’Europa solo «un polo commerciale che compete con gli Stati Uniti e vorrebbe abbattere con i dazi».

Che l’Occidente sia ormai la mummia in salotto è evidente dalla difficoltà di concordare una proposta “occidentale” per chiudere la guerra in Ucraina. Per Berlino e Parigi occorre arrivare prima di tutto ad un cessate-il-fuoco e poi negoziare lo status definitivo dei territori conquistati dai russi (corollario implicito: il negoziato durerebbe anni o lustri, e nel frattempo a Mosca potrebbe materializzarsi uno zar più umano). Trump pare invece attestato sulla stessa linea del suo amico Putin: prima il negoziato, la fine delle ostilità solo quando Kiev avrà accettato di cedere la sovranità su gran parte dei territori occupati. Lo scarto è evidente anche nelle formule che definiscono i requisiti della pace: molti europei la vogliono «giusta, credibile e duratura», per l’americano è sufficiente che sia duratura.

Nondimeno la Meloni non rinuncia alla parola magica, “Occidente”. Conveniente per due motivi. La premier la porge a Trump per proporsi come la più amichevole tra i leader dei grandi paesi europei. Finora quel suo circospetto farsi avanti le ha fruttato solo parole di apprezzamento («una grande leader», «una fonte di ispirazione», l’ha definita di recente il presidente americano): nulla di più (a Conte non andò meglio). Inoltre nella retorica della destra italiana “Occidente” è l’inizio necessario della filastrocca identitaria - “i nostri valori”, “la nostra civiltà”, quest’ultima a quanto pare giudaico-cristiana – che in passato Meloni recitava con entusiasmo e comunque resta il fondamento ideologico della maggioranza.

Certo, la guerra di Gaza ha imposto una rettifica: per quanto alleato di Trump il governo Netanyahu ora non figura come “occidentale” nella retorica meloniana. Da cui sono spariti anche: Yoram Hazony, il teorico israeliano del “nazionalismo conservatore” cui Meloni dedicava un’ammirazione ricambiata; la balla fantasmagorica della “sostituzione etnica”, rilanciata nei comizi del 2018; e gli afflati anti-islam che la affratellavano ai franchisti di Vox.

Se queste omissioni non sono solo cosmetiche rivelano una disponibilità ad apprendere sconosciuta ad altre destre europee, però limitata da un eccesso di prudenza. Per esempio la Meloni ripudia come «inaccettabili» i metodi di guerra israeliani, ma al contrario di Berlino, Parigi e Londra rinuncia a scoraggiarli ventilando misure punitive. Come se la limitasse una residua solidarietà “occidentale” verso la coppia Donald & Bibi. Ambiguità o codardia, risulterà tanto più vistosa se Netanyahu riuscisse a completare la pulizia etnica a Gaza. Costretti a cercare scampo fuori dalla Striscia i palestinesi esiliati cercherebbero una via di fuga per raggiungere l’Europa. Migranti. L’incubo di Giorgia.

Per fermare le migrazioni il governo italiano ha inventato la “soluzione albanese”, che finora pare un flop; ha dato sostegno ai regimi autoritari egiziano e tunisino, secondo la prassi per la quale gli europei finanziano qualsiasi regime autoritario purché impedisca la traversata del Mediterraneo (e così diventano ricattabili da quei regimi): e ha continuato a pagare le gang libiche ingaggiate al tempo di Minniti ministro degli Interni per intercettare i barconi e fare la guardia ai tubi dell’Eni. Nessun tentativo, finora, di affrontare la mischia libica con l’audacia e la determinazione mancate ai governi precedenti. Eppure per l’Italia sarebbe fondamentale avere un dirimpettaio pacificato e prospero, senza la missilistica russa appena installata e in grado di auto-finanziare la ricostruzione vendendo all’Europa il suo gas naturale, di cui ha giacimenti immensi.

Forse è eccessivo attendersi una politica estera tonica da una maggioranza piuttosto sgangherata, immagine di un paese da lustri in declino. Ma dal governo almeno si deve pretendere un minimo di verità e di coerenza. Sull’Ucraina Meloni è sulla linea Macron-Merz, o per tenersi Salvini e nel nome dell’Occidente de’ noantri si sta avvicinando a Trump, cioè a Putin e a Netanyahu? La Meloni “mamma e cristiana” quanto è ancora disposta ad accettare di quel che definisce «inaccettabile» a Gaza? E la Meloni patriota rettificherà il sovranismo per un’elementare lealtà verso l’Europa e verso gli interessi dell’Italia, o piuttosto reinverdirà la tradizione di una destra di vendipatria per recitare la farsa del pontiere? Dopo tanto barcamenarsi circospetto per Georgia è arrivato il momento della verità. Non l’aiuterà nascondersi dietro fondali di cartapesta sul genere “l’Occidente unito”.

Occorre inventare nuove mappe per leggere il nostro tempo, e la questione non riguarda solo la premier. Ma all’elenco di quanti si stanno applicando (le Tocci, i Provenzano, molti opinionisti di questo quotidiano) manca quasi tutta la destra. Ormai silenti i conservatori illuminati come Sergio Romano, esaurita la vena anticonformista dei “neri” intelligenti come Beppe Niccolai, inutilizzati perché troppo autonomi gli Alessandro Campi, il segmento di maggioranza che potrebbe proporre una diversa proiezione dell’Italia nel mondo resta circoscritto ad alcuni giovani svegli e a rari battitori liberi come Guido Crosetto. Tutto il resto è il solito vociare degli orecchianti in carriera a cavallo tra politica, affari e giornalismo. Signora primo ministro, da che parte sta?

