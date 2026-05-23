Oggi il partito più romano d’Italia è quello di Salvini

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C’è un partito che vanta una permanenza al governo superiore a quello di Meloni: la Lega. Il cui mistero politico è di stare da un decennio incollato alle poltrone dell’esecutivo con la postura di chi sta sempre all'opposizione. Il nord è una priorità oramai fumosa, la corsa a destra un boomerang

Nel decennio dell'immobilismo e della stagnazione, con il Pil italiano superiore al livello del 2007 di appena l'1,9 per cento, mentre Francia, Germania e Spagna sono cresciute di quasi il 20, c'è un primato poco indagato. Altro che Giorgia Meloni, c'è un partito che può vantare una permanenza al governo più duratura della sua. È la Lega di Matteo Salvini. Nel novembre 2017 il partito fondato da Umberto Bossi ha cambiato nome, da Lega per l'indipendenza della Padania a Lega per Salvini premier.