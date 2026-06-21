“cercare oltre”

Oggi si recita a soggetto, la politica ridotta a un eterno talk show

Sergio Labate
Sergio Labate
Sergio Labatefilosofo
Segui Domani su Google
21 giugno 2026 • 20:07

Donald Trump lo sa che la politica è ormai nient’altro e ha dato spettacolo, come spesso gli accade. Ma il contesto stavolta sembrava apparecchiato apposta per il suo spettacolo. Dalla cena fastosa con Macron a Versailles alla lite con Giorgia Meloni

Talk show. Donald Trump lo sa che la politica è ormai nient’altro e ha dato spettacolo, come spesso gli accade. Ma il contesto stavolta sembrava apparecchiato apposta per il suo spettacolo. I fasti di Versailles, gli incontri a favore di camera, la fine di un’altra guerra senza che la guerra sia finita, l’ombra dei cortigiani – Emmanuel Macron per primo e in modo esplicito – che non lo contraddicono e lo compiacciono. Il trionfo del populismo, si direbbe. Ma anche la rivelazione della sua essenz

Per continuare a leggere questo articolo

Sergio Labate
Sergio Labate
Sergio Labatefilosofo

Insegna Filosofia teoretica presso l'Università di Macerata. È stato presidente nazionale di Libertà e Giustizia.

VAI ALLA PAGINA DELL’AUTORE