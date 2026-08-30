Oltre democrazia e libertà, è il totalitarismo tecnologico di Peter Thiel

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Perulli, autore di Peter Thiel. L’America oggi, non esita a dichiarare che «siamo in una lotta mortale tra politica e tecnologia». E se Carlo Galli ha ragione nel dire che «la necessità della politica» è ineludibile, ciò significa che la politica auspicata dal fondatore di Palantir vorrebbe mandare al macero il già ammaccato congegno giuridico e politico della modernità

La personalità straripante di Trump è la maschera perfetta per far pensare a un suo protagonismo assoluto sulla scena politica americana (e non solo). In realtà, al di là di questa maschera, vi è una fitta rete di persone e di interessi che si muovono al suo seguito e persino alla sua guida. Questo aspetto segna la differenza più rilevante rispetto al primo mandato trumpiano e determina l’esibita arroganza e le derive estremistiche intraprese dal tycoon. Per districarsi in questa rete di soggett