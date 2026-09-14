Oltre il baratro: il conflitto sociale da riscoprire

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Achille Occhetto ha scritto uno splendido diario intellettuale, uno zibaldone dove ha riversato antiche letture e passioni traendone spunti e suggestioni per leggere il presente (Oltre il baratro - Ripensare la sinistra e la democrazia, Passigli editore, 2026). Il risultato sono anche citazioni illuminanti, da Socrate a Flaiano, e de Tocqueville, Melville, Svevo o Leopardi. Nessuna mostra di erudizione, piuttosto un viaggio carico di note per questo tempo della Storia. Con un allarme di fondo, c