La destra al governo ha costruito il consenso sulla sicurezza. Ma ha fallito. Ecco perché è solo propaganda

true false

Sulla percezione che la destra ha costruito la sua fortuna elettorale, fomentando le paure dei cittadini. Ora però gli ultimi casi di cronaca dimostrano quanto le politiche securitaria non abbiano prodotto alcun miglioramento

Alessandro Ambrosio di mestiere faceva il capotreno. Laureato in statistica, ma con la stessa passione e lavoro del padre. Quel padre che ora chiede giustizia, con toni pacati e senza urlare, perché il figlio è stato ucciso a colpi di coltellate. «Per motivi abietti», ha spiegato chi indaga. Un brutale omicidio che inchioda il governo delle destre di fronte a un dato: il fallimento delle politiche messe in campo sul fronte della sicurezza urbana. Accoltellamenti, omicidi, agguati in strada come