Commenti

La destra al governo ha costruito il consenso sulla sicurezza. Ma ha fallito. Ecco perché è solo propaganda

Nello Trocchia
Nello Trocchia
Nello Trocchia
07 gennaio 2026 • 13:23Aggiornato, 07 gennaio 2026 • 13:42

Sulla percezione che la destra ha costruito la sua fortuna elettorale, fomentando le paure dei cittadini. Ora però gli ultimi casi di cronaca dimostrano quanto le politiche securitaria non abbiano prodotto alcun miglioramento

Alessandro Ambrosio di mestiere faceva il capotreno. Laureato in statistica, ma con la stessa passione e lavoro del padre. Quel padre che ora chiede giustizia, con toni pacati e senza urlare, perché il figlio è stato ucciso a colpi di coltellate. «Per motivi abietti», ha spiegato chi indaga. Un brutale omicidio che inchioda il governo delle destre di fronte a un dato: il fallimento delle politiche messe in campo sul fronte della sicurezza urbana. Accoltellamenti, omicidi, agguati in strada come

Per continuare a leggere questo articolo

Nello Trocchia
Nello Trocchia
Nello Trocchia

Nello Trocchia è inviato di Domani, autore dello scoop sui pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Ha scritto inchieste su mafie e malaffare politico per quotidiani e riviste, riprese dai principali media nazionali e internazionali; per la tv ha realizzato documentari come Casamonica tratto da uno dei suoi libri. L'ultimo volume che ha scritto è Invincibili, un'inchiesta sulla mafia albanese. Il suo ultimo podcast si intitola 'Pestaggio di stato'. Ha scritto per il teatro e un libro di racconti per bambine e bambini.

VAI ALLA PAGINA DELL’AUTORE