Bisogna sapere i fatti come sono andati realmente; Se mentre passeggia per strada uno di questi molestasse sua figlia sua madre lei cosa farebbe?; Quanti italiani uccisi e ragazze strappate e loro già fuori stanno?, Qui non c’è giustificazione ma rabbia si perché se vi fate un giro sul social vi accorgerete che è pieno di notizie come: Extracomunitario violenta quindicenne, tentato stupro di… ecc ecc quindi, visto che il povero nero la sfanga sempre a spese di qualche ragazza, poi ci sta pure che qualche squilibrato sbrocchi e gli spacchi la testa; In galera ci vanno solo gli italiani.

Le toghe mettono fuori all’istante i clandestini. Siate seri o zitti; A chi si deve ringraziare quando succedono queste cose? A voi politici che per anni avete acconsentito a questa invasione scellerata senza fare niente; Gli italiani si stanno facendo giustizia da soli, perché mancano le istituzioni, se riesci ad andare al governo pensaci tu…

La legge deve essere uguale per tutti, ma così non è, sempre più spesso i discriminati sono gli italiani; Sicuramente visto che è un italiano gli daranno l'ergastolo...caso contrario dopo due mesi sarebbe stato messo in libertà; La tolleranza degli italiani è finita; “Era sempre calmo e gentile”, poi ti violentano una figlia e voglio vedere dopo…. se non faceva nessun apprezzamento inopportuno adesso respirava ancora; Ma perché la destra deve ogni volta quasi chiedere scusa se è uno straniero che muore? Vorrei capireeeeee… decine di italiani ammazzati da stranieri e la sinistra zitta... Perché?; Invece quando si gira con un machete o si mette a fuoco un bus di bambini o subire aggressioni in strada o in metropolitana va tutto quanto bene povera gente loro hanno disagio scappano da guerre o da incubi da bambini.

La reazione dell'omicida è stata sicuramente eccessiva e inadeguata, e quindi biasimevole; però questi signori stranieri devono imparare, una volta x tutte, a stare con due piedi in una scarpa: educati, corretti e rispettosi nei confronti dei cittadini del Paese che li ospita… senza "se" e senza "ma"; Se non faceva l’apprezzamento, magari, anzi, sicuramente volgare, non sarebbe successo.

La violenza va condannata e punita a prescindere dall’etnia ma spesso c’è troppa condiscendenza verso gli immigrati, quasi sempre CLANDESTINI.

Condanne vere per tutti i delinquenti; Un po x uno non fa male a nessuno; Ma da che parte stai?!!! Questi sono comunque i risultati del buonismo della sinistra ed è proprio questo che bisogna combattere per evitare questi episodi. Ricordo Pamela..... Quindi preghiera di che?!;

Un fatto esecrabile senza dubbio, ma se fosse stato il contrario (come molto spesso succede) ci sarebbe stato altrettanto sdegno? Qui da noi tutti possono fare tutto, tranne gli italiani; Vorrei puntare il dito anche sulla supponenza "femminista" che vede molestie ovunque. Col clima che c’è ogni uomo si sente obbligato a difendere la donna al suo fianco. Poi la cosa sfugge di mano; Di solito un cane morde un uomo, e più di tanto non fa notizia… in questo caso è un uomo che ha morso un cane, da cui la notizia;

Si è superato il limite della sopportazione e queste sono le conseguenze.... Capisco che si è sotto elezioni ed il buonismo è d'obbligo ma la misura è colma già da troppo tempo.…



Questi sono alcuni tra le migliaia di commenti sotto il post di Giorgia Meloni che commenta l’omicidio di Civitanova Marche. Lei ovviamente non ne ha cancellato nessuno.

C’è una parte del paese importante da rappresentare.

