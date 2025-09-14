L’assassinio dell’influencer Maga, come altri episodi non dissimili di violenza, è l’effetto pressoché diretto di una dinamica tutt’altro che involontaria, non confinabile ai soli Stati Uniti. È quella di una continua partita al rialzo volta ad abbassare la soglia della tollerabilità politica

L’omicidio di Charlie Kirk non è che il più recente in una serie di episodi fatali in cui la violenza privata si fa strumento di lotta politica. Assieme all’assassinio di Melissa Hortman e ai vari attentati alla vita di Donald Trump, segnala il diffondersi negli Stati Uniti di una violenza appunto privata, ossia perpetrata da individui isolati, anziché da gruppi politici organizzati. Una spirale di fatti sanguinosi in cui si perseguono obiettivi individuali, privi del sostegno di una strategia politica collettiva, per quanto folle e sanguinaria. La violenza privata si fa strumento di una lotta puntiforme senza indirizzo né disegno.

Se da un canto questa deprecabile involuzione potrebbe essere interpretata come il disfarsi di un’etica pubblica ispirata ai principi del dialogo e della tolleranza, d’altro canto questo non basta. Anzi, potrebbe risultare una lettura miope. Si tratta piuttosto dell’effetto pressoché diretto di una dinamica tutt’altro che involontaria, non confinabile ai soli Stati Uniti, derivante dal più generale tentativo di smantellare la cultura democratica novecentesca ad opera degli stati a trazione esecutiva, nel tracciato magistralmente inciso da Netanyahu, Putin e Trump. Capi carismatici o giù di lì, invocanti il crisma indefettibile dell’elezione popolare e animati da un millenarismo secolare ma non meno fanatico, condividono lo sforzo di scrivere le regole di un nuovo gioco d’azzardo, una partita al rialzo, in cui si vuole abbassare la soglia della tollerabilità politica.

In questo scellerato ma studiatissimo azzardo, l’obiettivo primario è forzare i limiti di quanto risulta pubblicamente accettabile rispetto alle troppo stringenti categorie politiche del Novecento – e lo si fa con notevole successo. La guerra, un tempo considerata esecrando retaggio ancestrale, da censurarsi già alla sola pronuncia del nome, si ripresenta oggi come mezzo efficace per la risoluzione delle controversie. Di più: persino in assenza di una controversia, si dimostra utile per avanzare una qualche pretesa che, quantunque sulle prime giudicata come irragionevole o infondata, la forza delle armi rende sempre meno irricevibile, quantomeno come punto all’ordine del giorno in un futuro negoziato di pace.

Così, al crescere del tasso mondiale di belligeranza, la percezione pubblica viene alterata in modo via via più irrimediabile, là dove la guerra non viene più considerata come il sonno della ragione, ma come una condizione ineluttabile con cui l’umana natura avrà sempre da confrontarsi.

E mentre la forza a livello geopolitico diventa un nuovo meccanismo organizzativo – in base al quale chi riesce a imporre il controllo forzoso su un territorio, già solo per questo motivo, si auto-conferisce un diritto esclusivo sullo stesso – anche il singolo cittadino prende a considerare la violenza come il modo più spedito per raggiungere un obiettivo personale a carattere politico. In questo progressivo rispecchiarsi tra macrocosmo geopolitico e microcosmo individuale, ciò che solo conta è la capacità di imporre una nuova realtà di fatto, non importa quali e quanti siano i costi in termini di sofferenza individuale e collettiva.

Sicché, è ben possibile che Tyler Robinson, l’assassino di Charlie Kirk, sia la vittima di una società sempre più incapace di neutralizzare la conversione del disagio in violenza. Eppure, a me sembra più plausibile che un tanto drammatico evento rappresenti la manifestazione vistosa di un meccanismo finalizzato ad un uso particolarmente disinvolto di questa conversione da parte di chi auspica il completo consolidamento del modello di stato esecutivo. L’esito dell’uso spregiudicato di un meccanismo finalizzato alla fiorente produzione di una violenza privata diffusa da parte di chi aspira a farsene canalizzatore e traduttore, affinché, in forza di una spaventevole transizione di fase, possa poi nominarsene portavoce – proprio come nel primo Novecento una diffusa violenza privata, senza indirizzo né disegno, seppe trovare i suoi brutali portavoce nei leader di partiti senza tradizione né ideologia.

© Riproduzione riservata