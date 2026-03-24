L’operazione Poste-Tim per sfidare le piattaforme

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Tim torna pubblica, forse. Ma ridurre tutto a un ritorno dello Stato imprenditore rischia di essere fuorviante. L’operazione che si sta delineando attorno a Poste Italiane non sembra, almeno nelle intenzioni, un ritorno al modello delle partecipazioni statali. Ha una sua logica più concreta. Dopo vent’anni di instabilità proprietaria, cambi di controllo e strategie intermittenti, introduce un elemento che è mancato a lungo: la stabilità. E in un settore come le telecomunicazioni, dove gli inve