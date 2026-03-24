Il pubblico e i colossi globali

L’operazione Poste-Tim per sfidare le piattaforme

Sandro Trento
Sandro Trento
Sandro Trentoeconomista
24 marzo 2026 • 20:02

Non sembra, almeno nelle intenzioni, un ritorno al modello delle partecipazioni statali. Ha una sua logica più concreta

Tim torna pubblica, forse. Ma ridurre tutto a un ritorno dello Stato imprenditore rischia di essere fuorviante. L’operazione che si sta delineando attorno a Poste Italiane non sembra, almeno nelle intenzioni, un ritorno al modello delle partecipazioni statali. Ha una sua logica più concreta. Dopo vent’anni di instabilità proprietaria, cambi di controllo e strategie intermittenti, introduce un elemento che è mancato a lungo: la stabilità. E in un settore come le telecomunicazioni, dove gli inve

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Sandro Trento
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Sandro Trentoeconomista

Sandro Trento, economista, è professore ordinario di economia e gestione delle imprese e direttore della School of Innovation nell’Università di Trento. In precedenza, è stato dirigente nel Servizio Studi della Banca d’Italia e direttore del Centro studi Confindustria. È stato editorialista e ha pubblicato vari saggi, tra i suoi lavori: “Capitalismo carismatico. Il potere dei fondatori e la sfida alla democrazia”, in uscita per Bocconi University Press, 2026.

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