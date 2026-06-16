Commenti

Per un’opposizione credibile servono proposte e persone

Gianfranco Pasquino
Gianfranco Pasquino
Gianfranco Pasquino
Segui Domani su Google
16 giugno 2026 • 19:46

I leader del campo largo si riuniscono per iniziare a definire il programma elettorale e invitano a segnare due date: 8 e 15 luglio. Non basteranno le promesse di più e meglio. Sarà indispensabile che quelle promesse siano credibili e appaiano traducibili con competenza e efficienza in politiche pubbliche

C’è qualcosa di antico, anzi di nuovo nella imminente (immanente) campagna elettorale italiana. Nuovo, da record, non da sminuire, è il governo che una donna politica è riuscita a guidare per l’intera legislatura. Nascondendo le differenze, i litigi, le contraddizioni, quella donna e la sua coalizione esalteranno le loro prestazioni, quanto hanno fatto di positivo per la nazione in patria e nel mondo. Di antico, ci sono le opposizioni che hanno finora per lo più preferito marciare divise, poi no

Per continuare a leggere questo articolo

Gianfranco Pasquino
Gianfranco Pasquino
Gianfranco Pasquino

Professore emerito di Scienza politica all'Università di Bologna, dal 2005 è socio dell'Accademia dei Lincei. Per saperne di più su di lui e sulla "sua" scienza politica, consiglia lietamente Tra scienza e politica. Una autobiografia (Utet 2022)

VAI ALLA PAGINA DELL’AUTORE