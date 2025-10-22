Non disturbare il manovratore: l’opposizione secondo Meloni

Lo stress test dell’affidabilità democratica di un governo si misura nel rapporto che instaura con l’opposizione. Il potere, per natura, non gradisce di essere contestato. Il punto dolente della premier e della sua maggioranza è proprio la delegittimazione dell’opposizione, sia quella parlamentare sia quella sociale
Lo stress test dell’affidabilità democratica di un governo si misura nel rapporto che instaura con l’opposizione. Il potere, per natura, non gradisce di essere contestato. Questo accade a ogni latitudine. Però deve accettare, o quanto meno sopportare, di essere criticato. Nelle democrazie mature l’opposizione viene tutelata. In Gran Bretagna in particolare, gode di un suo statuto codificato in base al quale sono assegnati in parlamento ruoli, funzioni, tempi e finanziamenti. Perché senza avere u