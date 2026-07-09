Ora il vento Nato soffia in direzione Europa (e Kiev)

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Il summit della Nato che si è appena concluso ad Ankara era cominciato con le consuete esternazioni polemiche e provocatorie di Trump – su Iran, Groenlandia, spese militari, articolo 5 e forze Usa in Europa – e le altrettanto consuete lodi di Mark Rutte alla sua leadership. Ed è finito con Donald Trump che ha celebrato la «tremendous love» emersa nella riunione plenaria dei leader, dove pare abbia perfino reso omaggio alla Germania – oltre che ai baltici e ai polacchi – per i massicci investimen