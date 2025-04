Nell’Ungheria di Orbán la politica di aperta ostilità alle minoranze sessuali è divenuta materia costituzionale. Lo scorso 14 aprile il parlamento ha approvato un emendamento che conferisce vigore di legge agli sforzi del governo nel limitare i diritti e le libertà delle persone Lgbt+.

Se l’impulso più immediato è quello di prendere posizione contro una politica infatuata di ideali già vecchi a metà Novecento, quanto accaduto in Ungheria va ben oltre la lotta senza quartiere al pluralismo delle forme affettive. Il rischio più serio è infatti che si voglia così segnare la strada per la destituzione del progetto di democrazia sopranazionale che l’Europa tuttora incarna. E lo si fa proprio con quello strumento numinoso ed energico – l’emendamento costituzionale – che cento anni fa riuscì ad attuare la folle impresa del suicidio democratico.

L’emendamento è quel dispositivo cardine delle moderne democrazie costituzionali mediante cui il popolo, o un organo che lo rappresenta, riduce la distanza tra ciò in cui crede e le regole fondamentali della sua esistenza politica. Quando si ritiene che una Carta costituzionale non risponda più a quella trama profonda di valori e credenze che è il cuore pulsante di una collettività, l’emendamento vi pone mano per far meglio coincidere forma giuridica e sostanza etica.

Per questa ragione, detta pratica è ciò che più si avvicina a quel momento, mistico più che mitico, in cui il popolo sovrano dà un ordine a sé stesso: la fase costituente. Benché le sue procedure siano regolate da norme costituzionali, quando si emenda si seguono le norme proprio per cambiarle, al punto che si potrebbe stravolgere una costituzione nella sua sostanza, pur mantenendone la forma, per farne dunque tutt’altra cosa. Per richiamare un esempio noto, lo Statuto Albertino e la democraticissima Costituzione di Weimar rimasero in vigore rispettivamente sotto il regime fascista e quello nazionalsocialista, benché rovinose pratiche di revisione ne avessero di fatto sfigurato il volto.

Ma senza avventurarci nell’ominoso terreno del parallelismo storico, il caso ungherese deve farci riflettere sull’attuale rapporto tra democrazia e libertà fondamentali. Alcune questioni nodali si ripropongono oggi con imprevista urgenza.

È vero che un popolo ha sempre il diritto di mettere mano, in parte o in tutto, al testo della sua Costituzione? È vero che la sovranità del popolo è l’unica fonte di legittimità del diritto più sommo di una comunità politica? È vero, dunque, che un popolo può decidere di cambiare la legge del proprio paese a piacimento, quand’anche ciò andasse a danno di certi individui o di certe minoranze?

La risposta è un risoluto no. La legislazione e la giurisprudenza del Consiglio d’Europa e dell’Unione Europea hanno prodotto risultati di raro valore in termini di riconoscimento e di tutela di un ampio novero di diritti individuali e collettivi. Attraverso numerose sentenze sia della Corte europea dei diritti dell’uomo sia della Corte di giustizia dell’Unione europea, diritti e tutele sono divenuti vincolanti per un numero sempre più ampio di Stati. A loro volta, le Corti costituzionali nazionali, in un intricato dialogo giudiziale, hanno trasformato questo arborescente diritto sopranazionale in una sorta di “superlegalità costituzionale” – vale a dire, una fonte superiore di diritto, impermeabile al potere legislativo, persino quando quest’ultimo si auto-conferisce forza costituente.

Sul fronte dei diritti e delle tutele, la democrazia europea incarna il tipo più illustre e puro di democrazia, quello in cui la storia e la cultura di un’intera civiltà, conscia del valore intangibile della libertà di persone e gruppi, si traducono in un testo scritto, refrattario a interventi di qualsiasi natura. Varrà allora la pena ripartire da qui: quel sapere giuridico che si è depositato in legislazione e sentenze dovrebbe fare da indiscussa pietra angolare per un nuovo e più concreto progetto di Costituzione per l’Europa. Un patrimonio comune, frutto di lunga elaborazione teorica, oltreché di fitte negoziazioni, pronto a fare da argine a qualsiasi coazione regressiva.

Il modo migliore per resistere all’incipiente processo di svuotamento della cultura democratica di interi continenti è dismettere quella concezione puerile della democrazia che fa del popolo – sempre solo evocato, mai davvero coinvolto – il decisore dei destini politici del mondo. La democrazia è soprattutto domesticazione del potere e rispetto degli equilibri, nell’ascolto costante di una storia di sofferenze passate che pretendono un riscatto, non già ulteriore sfregio.

