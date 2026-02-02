L’orrendo spettacolo della politica che “gioca” sull’antisemitismo

true false

Al netto del testo base del leghista Massimiliano Romeo adottato in commissione Affari costituzionali del Senato, la selva di ddl sull’antisemitismo che, per puro gioco tattico, ha invaso il parlamento, resta un orrendo spettacolo. La fiera della strumentalizzazione della più radicata forma d’odio della storia europea, restata viva e vegeta anche nel dopo Shoah, con una nuova recrudescenza negli ultimi anni, segnati da crisi continue e dai nuovi mezzi di comunicazione, incubatori perfetti delle