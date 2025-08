Roma, Parigi, Berlino, Londra. Le città precedono l’Europa e ne sono contemporaneamente il nerbo: delle città sono le guerre campali e i relativi trattati di pace, i “capitoli” della storia. Le principali politiche pubbliche adottate dall’UE sono altresì riferibili alle città: Se il ruolo degli Stati membri resta fondamentale, immaginare un senato dei territori sarebbe un passo avanti in termini istituzionali e di integrazione

Roma, Parigi, Berlino, Londra. Città pre-esistenti ai rispettivi Stati attraverso cui guardiamo l’Europa. Il “vecchio” continente è innanzitutto un reticolo di centri urbani, di capitali e vestigia, di comuni e insediamenti urbani abbarbicati su monti, distesi lungo i fiumi e affacciati in riva al mare.

Le città precedono l’Europa e ne sono contemporaneamente il nerbo: delle città sono le guerre campali e i relativi trattati di pace, i “capitoli” della storia.

Anche le tappe del percorso politico ed istituzionale dell’Unione europea sono simboleggiate da città: la conferenza di Messina, i trattati di Parigi, Roma, Maastricht, Nizza, Lisbona, sono sinonimi di altrettanti passaggi legati a norme, avanzamenti, innovazioni nel processo di costruzione europea. Al pari degli accordi sul sistema di regole per la gestione di settori importanti della vita comunitaria, da Schengen a Dublino.

POLITICHE PUBBLICHE PER LE CITTA’ EUROPEE

Le principali politiche pubbliche adottate dall’UE sono altresì riferibili alle città: dal piano Urban che permise a molti centri storici di rinascere, al Pnrr e alle infrastrutture materiali e immateriali, passando per la politica di coesione, a quelle territoriali, alla ricerca scientifica tramite le università. L’ossatura dell’azione europea è connessa alle città, le quali si sono anche auto-organizzate in varie forme e reti, da Eurocities, Eurotowns, Eurometrex, fino al progetto Erasmus che poggia sulle sedi accademiche cittadine. O alle oltre quindicimila città gemellate dal dopoguerra in poi.

La centralità delle città nel tessuto socio-politico ed economico è stata sancita dal Patto di Amsterdam del 2016, legato al perseguimento di 12 obiettivi tra diseguaglianze, agenda digitale, cambiamento climatico. L’Agenda urbana europea si pone proprio lo scopo di migliorare “la vivibilità, l'attrattività e l'innovazione delle città, affrontando le sfide sociali e stimolando la crescita”.

Il 75% della popolazione UE vive in aree urbane, ma con una differenza significativa rispetto ad altri continenti. Stante le citate sedimentazioni storiche, l’Europa non è il cuore delle megalopoli, ma delle città di medie dimensioni. Seppure le capitali abbiano un peso rilevante (si pensi a Parigi o Lisbona sull’intero Paese), permane una specificità che pone al centro della politica e della società un fitto reticolo di centri abitati. Un dato significativo che marca l’ineluttabilità di procedere dalle città per affrontare le sfide future, demografiche, sociali, economiche, ambientali. Un solo esempio, relativo al traffico automobilistico, che ha visto importanti centri adottare misure volte a contenere i rischi del traffico cittadino: Londra, Madrid, Lione, Amsterdam, Bruxelles, Bologna … hanno sperimentato il limite dei 30 km/h, e a Parigi la riduzione delle emissioni inquinati negli ultimi vent’anni è stata rilevante grazie a un radicale cambio di gestione della mobilità con ricadute positive su vivibilità e salute soprattutto delle fasce popolari più deboli.

Insomma, le città (e le Regioni) sono all’avanguardia, avamposti dei diritti sociali e politici, dell’innovazione tecnologica e delle sfide climatico/ambientali. Un presidio dell’unità europea e rappresentano attori in grado di spingere in alto l’asta dell’integrazione e del federalismo di fronte a Stati (e governi) in mano a fiammate sovraniste. I nemici dell’Europa unita scalpitano proprio contro il protagonismo delle città.

UN SENATO EUROPEO PER LE CITTA’ E LE REGIONI

Il paradosso odierno è la coabitazione tra un’istituzione “sovranazionale” – l’UE – con il peso specifico degli Stati (il Consiglio), il Parlamento in cerca di sé e le Città più libere e pioniere in vari settori, ma frustrate nell’agire da governi timidi sul federalismo.

Se il ruolo degli Stati membri resta però fondamentale, anche in una prospettiva pienamente federale, immaginare un senato dei territori (sul modello americano di rappresentanza egualitaria ovvero sul modello del Bundesrat tedesco), che rappresentano i governi nazionali, sarebbe un passo avanti in termini istituzionali e di integrazione.

CITTA’ DI PACE

Dunque, le Città cuore pulsante per la pace, l’ambiente, il lavoro, i diritti e l’Europa unita. Victor Hugo nel 1849 alla conferenza sulla pace a Parigi pronunciò parole profetiche, coraggiose e ambiziose: “Verrà un giorno in cui la guerra sembrerà così assurda fra Parigi e Londra, fra Pietroburgo e Berlino, fra Vienna e Torino da sembrare impossibile esattamente come, ai giorni nostri, lo sarebbe una guerra fra Rouen e Amiens”, ossia tra due città dello stesso Paese. Dopo oltre centocinquant’anni è compito dei federalisti europei condurre in porto quel progetto.

