Una pace senza popolo: il paradosso di Trump e Netanyahu

Nadia Urbinatipolitologa
13 ottobre 2025 • 20:52

Il 13 ottobre 2025 è una data storica. Ma i dubbi un’infinità: si può pensare di creare la pace spogliando il popolo di Gaza di ogni veste politica, rendendo quella terra di macerie una zona da liberare per avviare investimenti edilizi fatti da altri?

Il 13 ottobre 2025 è una data storica. Dopo le carneficine di israeliani il 7 ottobre 2023 e, a seguire, due anni di sistematica eliminazione di civili palestinesi (per stanare, ci è stato detto, i miliziani di Hamas), uno spiraglio di speranza si intravede. Gli ultimi 20 ostaggi israeliani vivi sono stati riconsegnati alle loro famiglie. Il rilascio di duecento palestinesi imprigionati nelle carceri israeliane è cominciato. Si consegneranno infine i corpi dei deceduti da entrambe le parti. È il

Titolare della cattedra di scienze politiche alla Columbia University di New York. Come ricercatrice si occupa del pensiero democratico e liberale contemporaneo e delle teorie della sovranità e della rappresentanza politica. Collabora con i quotidiani L'Unità, La Repubblica, Il Fatto Quotidiano e con Il Sole 24 Ore; dal 2019 collabora con il Corriere della Sera e con il settimanale Left. Negli Stati Uniti è stata condirettrice della rivista Constellations. Dal 2016 al 2017 è stata presidente di Libertà e Giustizia; è stata vice-presidente sotto la successiva presidenza di Tomaso Montanari.

