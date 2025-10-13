Una pace senza popolo: il paradosso di Trump e Netanyahu

Il 13 ottobre 2025 è una data storica. Ma i dubbi un’infinità: si può pensare di creare la pace spogliando il popolo di Gaza di ogni veste politica, rendendo quella terra di macerie una zona da liberare per avviare investimenti edilizi fatti da altri?
Il 13 ottobre 2025 è una data storica. Dopo le carneficine di israeliani il 7 ottobre 2023 e, a seguire, due anni di sistematica eliminazione di civili palestinesi (per stanare, ci è stato detto, i miliziani di Hamas), uno spiraglio di speranza si intravede. Gli ultimi 20 ostaggi israeliani vivi sono stati riconsegnati alle loro famiglie. Il rilascio di duecento palestinesi imprigionati nelle carceri israeliane è cominciato. Si consegneranno infine i corpi dei deceduti da entrambe le parti. È il