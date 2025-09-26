Commenti

L’ossessione di Israele per la terra ed il perché dei (troppi) silenzi europei

26 settembre 2025 • 20:12

Questo Israele vuole la terra ma senza il popolo, la vuole vuota. Tale è la politica degli estremisti israeliani di ogni risma, rappresentati nel governo di Benjamin Netanyahu. Si tratta di una dottrina: la terra di Israele è riservata al solo popolo ebraico. All’Assemblea dell’Onu di New York quasi tutti i paesi europei e occidentali riconoscono la Palestina, salvo Italia e Germania. Di conseguenza a breve ci sarà l’annessione della Cisgiordania, dichiarata a dispetto di ogni norma internaziona

Mario Giropolitologo

Amministratore di Dante Lab, è stato vice presidente di SACE; professore di relazioni internazionali all'Università per stranieri di Perugia; sottosegretario agli esteri nel governo Letta e viceministro degli esteri nei governi Renzi e Gentiloni, esercitando le deleghe sulla Cooperazione allo sviluppo, l’Africa, l’America Latina e la promozione della lingua e cultura italiana. Ha iniziato gli Stati generali della Lingua e della Cultura e le conferenze Italia-Africa.

