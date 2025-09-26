L’ossessione di Israele per la terra ed il perché dei (troppi) silenzi europei

true false

Questo Israele vuole la terra ma senza il popolo, la vuole vuota. Tale è la politica degli estremisti israeliani di ogni risma, rappresentati nel governo di Benjamin Netanyahu. Si tratta di una dottrina: la terra di Israele è riservata al solo popolo ebraico. All’Assemblea dell’Onu di New York quasi tutti i paesi europei e occidentali riconoscono la Palestina, salvo Italia e Germania. Di conseguenza a breve ci sarà l’annessione della Cisgiordania, dichiarata a dispetto di ogni norma internaziona