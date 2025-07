La situazione per la destra israeliana, oggi al potere, non potrebbe essere migliore: Usa condizionati e impotenti; russi fuorigioco o impegnati altrove; cinesi lontani e interessati solo all’economia. Così Tel Aviv pensa di poter modellare l’intero Medio Oriente a proprio piacimento. La mossa del presidente francese si muove in tale cotesto: pur non avendo un impatto diretto e immediato, lancia un segnale a Israele e diventa un ostacolo in potenza

Donald Trump afferma che sul riconoscimento della Palestina: «quello che fa Macron non conta». Ma tutti vedono – leader inclusi – che è lui a non contare niente sullo scenario mediorientale: Benjamin Netanyahu non lo ascolta, resta delle sue idee e decide da solo, non tenendo conto delle esigenze americane. Su Israele gli Stati Uniti non sono mai stati tanto irrilevanti quanto sotto Joe Biden e Donald Trump. Basterebbe contingentare le munizioni (missili inclusi) per farsi valere, ma non c’è il coraggio politico.

Non si tratta di una questione di preferenze: l’unica scelta per gli americani è sostenere Israele “senza se e senza ma”. Non era mai accaduto dal 1948: in ogni crisi Washington aveva sempre preteso da Israele di contenersi. Da tempo gli Usa non usano più la diplomazia a largo spettro e si sono incastrati. Certo, Netanyahu ha vissuto molti anni in America, conosce bene quel mondo e le sue pulsioni, ha i suoi legami con chi conta davvero e non si cura di chi sta alla Casa Bianca.

La situazione per la destra israeliana, oggi al potere, non potrebbe essere migliore: Usa condizionati e impotenti; russi fuorigioco o impegnati altrove; cinesi lontani e interessati solo all’economia. Così Tel Aviv pensa di poter modellare l’intero Medio Oriente a proprio piacimento, con l’espulsione/esclusione dei palestinesi e l’annessione di tutti i territori occupati.

La mossa di Macron va letta in tale contesto: pur non avendo un impatto diretto e immediato, lancia un segnale a Israele e diventa un ostacolo in potenza. Parigi è membro permanente del consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite con diritto di veto. Ciò significa che Israele non avrà la possibilità di farsi riconoscere le annessioni (e altre posizioni fuori dalla legalità internazionale) nemmeno da parte occidentale. Se poi la Gran Bretagna seguirà Parigi – come pare tentata di fare - lo sbilanciamento sarà totale.

Tra l’altro è questo il senso della lettera di 40 ex ambasciatori italiani che ben conoscono il quadrante e hanno memoria storica. Netanyahu dovrebbe rendersi conto che se Washington è così debole con lui, lo sarà anche con gli europei (vedi alle voci coalition of the willing e dazi). La destra estrema al governo a Tel Aviv, oltre che dal punto di vista dell’opinione pubblica globale, prepara per il proprio paese un futuro da rogue country anche dal punto di vista legale. Vi erano segnali in tal senso ma la mossa francese offre un quadro giuridico.

Anche se per ora “non conta”, la decisione di Macron avrà effetti nel prossimo futuro, perfino sulle posizioni degli americani. L’Onu è in crisi non perché non serva ma perché le grandi potenze non credono più alle regole (stabilite a Yalta e riviste dopo l’89) che l’hanno fondata. Usa, Cina e Russia vogliono un riequilibrio –ciascuna a proprio favore – del potere globale economico e politico. In una fase così turbolenta, in cui il vecchio ordine è tramontato e quello nuovo stenta a nascere, le potenze medie più temerarie provano ad agguantare ogni spazio possibile.

È precisamente ciò che sta facendo Israele, pensando di avere un’occasione irripetibile: quella di mettere tutti (alleati e nemici) davanti al fatto compiuto. Ma ogni ostacolo a tale disegno può farlo fallire. Dazi, guerra in Ucraina, guerra a Gaza: l’Atlantico si sta allargando sempre di più, con conseguenze imprevedibili anche per Tel Aviv. Ovviamente per ora Israele non se ne cura, anzi: ogni opposizione pare rafforzare il suo governo estremista.

Ma alla lunga non sarà facile per Israele trovarsi solo al mondo. Non c’è da fidarsi nemmeno dell’alleanza con gli Usa: basterebbe che Washington fosse distratta da una crisi maggiore e più esistenziale (Taiwan?), perché Israele si ritrovi abbandonato nel mare della storia e circondato soltanto da nemici o da ex-amici delusi e inorriditi. Non si sta al mondo pensando che tutti siano ostili e che nessun compromesso sia auspicabile. Nemmeno i grandi imperi della storia vi sono riusciti, incluso quello odierno americano.

È una posizione da fanatici, e si sa come finisce chi si lascia trascinare in tale gorgo. C’è sempre necessità di trattare. Israele non può perdere tutti i suoi amici, ma deve riconquistarne di nuovi, mostrando, se non un volto mansueto e dialogico, almeno una postura pragmatica e realista. Sarebbe più saggio pensare al domani e non vivere della sola rabbia dell’oggi.

