Caro lievito, panettoni a 50 euro. Per fortuna ci piace solo a Natale

Tornare da Milano con un panettone sembrava un imperativo morale. Da quando ho trasformato questa nevrosi in tradizione, il prezzo al chilo è cresciuto di due euro all’anno: una bolla, come quella immobiliare, che non sembra vicina al tracollo. L’unico tracollo – economico, emotivo – sarà il mio

Questo non è un articolo, ma un osservatorio panettoni. Lo dico subito perché se qualcuno inizia a leggere pensando di trovare una notizia da qualche parte rimarrà molto deluso, a meno che non si consideri notizia l’annuale aumento di prezzo dei panettoni artigianali. L’altra notizia è: il pistacchio ci ha rotto il cazzo. Non so chi abbia deciso che tutto il cibo deve sapere di pistacchio, ma la situazione è sfuggita di mano anni fa e tornare indietro non sembra più possibile. Il pistacchio è un