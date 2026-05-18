Paolo Bellini e l’eutanasia, perché il terrorista nero non ha diritto al fine vita

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Di suicidio medicalmente assistito non si parla solo in Parlamento, dove maggioranza e opposizioni continuano a essere divise sulla bozza di legge. Se ne parla anche fuori, per i pochi che vi hanno potuto accedere e per chi vorrebbe farlo. Tra questi Paolo Bellini, detenuto nel carcere di Padova e condannato in via definitiva all’ergastolo per concorso nella strage di Bologna. Bellini sostiene di essere vittima di un «complotto politico, mediatico e giudiziario» e perciò ha chiesto di ottenere q