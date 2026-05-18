Il caso

Paolo Bellini e l’eutanasia, perché il terrorista nero non ha diritto al fine vita

Vitalba Azzollini
Vitalba Azzollini
Vitalba Azzollinigiurista
18 maggio 2026 • 19:28

L’uomo condannato in via definitiva all’ergastolo per concorso nella strage di Bologna, ha chiesto di accedere al suicidio medicalmente assistito, sostenendo di essere vittima di un «complotto politico, mediatico e giudiziario». Ma la procedura del fine vita non si fonda sulla mera volontà di morire

Di suicidio medicalmente assistito non si parla solo in Parlamento, dove maggioranza e opposizioni continuano a essere divise sulla bozza di legge. Se ne parla anche fuori, per i pochi che vi hanno potuto accedere e per chi vorrebbe farlo. Tra questi Paolo Bellini, detenuto nel carcere di Padova e condannato in via definitiva all’ergastolo per concorso nella strage di Bologna. Bellini sostiene di essere vittima di un «complotto politico, mediatico e giudiziario» e perciò ha chiesto di ottenere q

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Vitalba Azzollini
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Vitalba Azzollinigiurista

Giurista, lavora presso un'Autorità indipendente. È autrice di articoli e paper in materia giuridica, nonché di contributi a libri per IBL. A titolo personale.

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