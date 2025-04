Figlio d’Argentina, culla della retorica che taglia in due fatti e concetti e che arriva diritta alle emozioni, che non fa sconti perché il giusto e lo sbagliato devono stare o di qua o di là. Non ha avuto difficoltà a essere progressista nelle questioni sociali e conservatore in quelle morali, coerente ai principi della Chiesa di Roma. Con questa pratica e cultura politica è diventato papa con un nome che ha stupito e segnato il suo pontificato

Figlio d’Argentina, culla del populismo, la retorica che taglia in due fatti e concetti, che arriva diritta alle emozioni, che non fa sconti perché il giusto e lo sbagliato devono stare o di qua o di là. Il populismo argentino fu socialnazionale in politica e conservatore nei valori.

Così papa Francesco, che non ha avuto difficoltà a essere populista progressista nelle questioni sociali e conservatore in quelle morali, del resto coerenti ai principi della Chiesa di Roma. Tutto si tiene. Con questa pratica e cultura politica Jorge Mario Bergoglio è diventato papa nel 2013 scegliendo un nome che ha stupito e segnato il suo pontificato: Francesco. Alle radici del cristianesimo pastorale, con Dio e gli umani vicini, una natura madre che ci ama come figli e ci parla la lingua della vita che è nelle nostre viscere e se l’abbiamo dimenticata, ciò è perché siamo guastati dal consumismo, dalle false promesse di civiltà che la società confeziona. Se scrostiamo la seconda natura per giungere alla prima, scriveva Jean-Jacques Rousseau nel Discorso sull’origine della disuguaglianza, incontriamo un’umano pieno di natura, e ne capiamo la lingua.

Papa Francesco ha portato l’ecologia poetica del Cantico delle Creature nella cultura diffusa degli abitanti del pianeta. E il suo Laudato si’ (2015) ha trovato poco dopo la sua voce laica in una ragazzina svedese, Greta Thunberg, che nel 2018 ha scosso l’universo con il suo caparbio stazionamento davanti al parlamento del suo paese ogni venerdí (School Strike for Climate) per contestare l’indifferenza verso i problemi climatici, redarguendo i leader mondiali per la loro colpevole pusillanimità, e ammonendo il mondo dal podio delle Nazioni Unite che non c’era piú tempo per avere un futuro.

Papa Francesco con Laudato si’ ha offerto al mondo il manifesto dei cattolici e dei cristiani – è andato alle radici del pensiero del primo umanista naturista, il primo che ha usato la parola (la ragione umana) per stabilire un rapporto dialogico con il creato. Papa Francesco ha portato questo stile e questa filosofia dentro una Chiesa imbevuta di razionalismo che solo può partorire la metafisica. In papa Francesco c’è il pastore più che il pensatore; sa diffondere idee complesse con un dire semplice, diretto, carico di intuizione, a volte poetica, spesso aperta a interpretazioni non lineari.

Laudato si’ ha situato papa Francesco dentro le cose del mondo, con l’ecologismo e col pacifismo. Ne ha fatto un leader dell’umanità e della terra: pace e natura. Il Times lo ha messo in copertina come uomo dell’anno due volte: leader rappresentativo dei popoli tutti, e del creato. Capace di scuotere le coscienze, di incitarle e di redarguirle – come un pastore. Nel corso dell’invasione russa dell’Ucraina, ha criticato la Nato che “mordeva” ai fianchi la Federazione russa e ha lanciato un fallimentare tentativo diplomatico per arrivare a un cessate il fuoco. La pace e la natura sono le grandi vittime di questo tempo. La parola di papa Francesco ha il sapore di una testimonianza di purezza cristiana che si ferma davanti ai cancelli del castello del dio mammone.

E qui si inserisce il suo appello ai governi, quello italiano non meno di quelli europei o di quello statunitense, a non considerare i confini degli stati come confini naturali. La terra non ha confini, che sono l’esito di guerre, giustificati dalla forza e dalla storia, non dalla norma morale e con una norma giudirica che arriva dopo, a sancire o a riparare quel che è stato fatto con la forza. Le frontiere dei paesi ricchi di beni naturali sono state attraversate con grande facilità dai potenti dell’Occidente, i primi emigrati, quelli che hanno fatto il colonialismo.

E ora, che il movimento migratorio prende l’altra direzione, perché quelle terre depredate sono povere per i loro abitanti, l’Occidente crea prigioni ai confini della civiltà. E inventa un crimine che è un pugno nello stomaco per ogni cristiano: immigrazione clandestina. Contro l’abuso della natura, degli umani e della convivenza papa Francesco ha dato al mondo la parola della Chiesa.

