Nella sua prima enciclica Magnifica Humanitas, papa Leone XIV ha sottolineato un punto importante che tocca il cuore della democrazia. Il problema dello sviluppo dell’Intelligenza artificiale e delle tecnologie digitali non riguarda soltanto il rischio di un futuro distopico: un mondo in cui milioni di persone perderanno il lavoro, in cui i conflitti si moltiplicheranno grazie ad armi autonome, in cui i legami umani si dissolveranno, come già avviene tra molti adolescenti che confidano i propri
Contro la tecno-tirannide, papa Leone in difesa delle democrazie
26 maggio 2026 • 19:14Aggiornato, 26 maggio 2026 • 19:14