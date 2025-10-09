Papa Leone XIV ha raccolto l’eredità di Francesco. E l’ha fatta propria

true false

Il primo documento di Leone XIV, dedicato all’amore nei confronti dei poveri, riprende in gran parte un testo preparato per il suo predecessore Francesco e lo fa suo. Il tema, l’amore nei confronti dei poveri, è classico nel cristianesimo e altrettanto classico è il suo svolgimento che guarda alla tradizione cristiana più antica, affondando ovviamente le sue radici nella Bibbia ebraica, e arriva all’oggi