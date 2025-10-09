l’analisi

Papa Leone XIV ha raccolto l’eredità di Francesco. E l’ha fatta propria

Papa Leone XIV in piazza San Pietro
Giovanni Maria Vianstorico
09 ottobre 2025 • 20:26

Il primo documento di Leone XIV, dedicato all’amore nei confronti dei poveri, riprende in gran parte un testo preparato per il suo predecessore Francesco e lo fa suo. Il tema, l’amore nei confronti dei poveri, è classico nel cristianesimo e altrettanto classico è il suo svolgimento che guarda alla tradizione cristiana più antica, affondando ovviamente le sue radici nella Bibbia ebraica, e arriva all’oggi

Storico e giornalista, ordinario di filologia patristica all’università di Roma La Sapienza, redattore e autore dell’Istituto della Enciclopedia Italiana, è direttore emerito dell'Osservatore Romano, che ha guidato dal 2007 al 2018. Tra i suoi libri più recenti: Pablo VI, un cristiano del siglo XX (2020), Andare per la Roma dei papi (2020), I libri di Dio (2020, tradotto in francese e in spagnolo), L’ultimo papa (2024, tradotto in francese e in spagnolo).

