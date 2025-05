I primi passi di Leone XIV si muovono tra novità e tradizione, seguiti con attenzione dai media internazionali, presi di sorpresa dall’elezione del primo papa statunitense. Le cui origini non sono soltanto europee, ma anche africane e creole, come ha scoperto a New Orleans lo storico Jari C. Honora. E proprio domenica mattina Prevost riceve nell’aula Nervi le migliaia di giornalisti arrivati a Roma per informare sulla sede vacante e il conclave.

Tutti i predecessori più recenti del papa americano hanno subito incontrato i giornalisti, sotto il segno di san Paolo. Il primo a farlo nel 1963 è Montini – figlio di un giornalista e lui stesso precocissimo collaboratore di riviste – che si presenta ai rappresentanti della stampa come un collega, e descrive il prediletto san Paolo di cui aveva preso il nome come l’«antesignano del giornalismo a servizio dell’idea».

Quindici anni più tardi papa Luciani, che al primo Angelus aveva di colpo rivoluzionato la comunicazione papale, alza gli occhi dai fogli e fa subito notizia: «Io dico che san Paolo non solo farebbe il direttore della Reuters, ma andrebbe forse da Paolo Grassi a chiedergli un po’ di spazio alla televisione». A sua volta papa Francesco approfitta dell’occasione per iniziare quel rapporto di complicità con i media che per il suo pontificato si sarebbe rivelato decisivo, ma anche problematico e ambiguo.

L’agenda

Molto utile per decifrare la visione internazionale di Prevost si annuncia l’incontro con il corpo diplomatico, due giorni prima della messa inaugurale del pontificato, prevista a San Pietro il 18 maggio. Intanto, agli impegni annunciati il papa ne aggiunge altri. Anche a sorpresa, come ha fatto andando fino al santuario di Genazzano – tenuto dagli agostiniani e caro al suo predecessore Leone XIII – per venerare la Madonna del Buon Consiglio, immagine venuta secondo la tradizione dalla città albanese di Scutari assediata sei secoli fa dagli ottomani.

Il primo incontro nel quadro dell’anno santo è invece mercoledì con i rappresentati delle chiese orientali. Domenica mattina, alla fine degli impegni pubblici, ha rimosso i sigilli e riaperto l’appartamento papale nel Palazzo apostolico dove Bergoglio si recava soltanto per la preghiera mariana del mezzogiorno, moltiplicando i suoi appelli per la pace.

Altrettanto ha fatto domenica Prevost rilanciando appelli brevi e decisi per la liberazione dei prigionieri e il ritorno dei bambini ucraini, per Gaza e la restituzione degli ostaggi. Appena prima aveva ricordato la fine della Seconda guerra mondiale e ripetuto l’appello di Paolo VI – «mai più la guerra» – che nel 1965 si era rivolto alle Nazioni unite con la voce dei vivi e dei «morti caduti nelle tremende guerre passate».

La novità

Il linguaggio poliglotta di Prevost si sta rivelando essenziale e semplice, nel dosaggio attento di tradizione e modernità. Come quando nella messa celebrata domenica mattina nelle grotte vaticane sul sepolcro di Pietro ha unito la necessità dell’ascolto della parola di Dio all’ascolto degli altri: in modo da «sapere costruire i ponti, sapere ascoltare per non giudicare, non chiudere le porte pensando che noi abbiamo tutta la verità e nessun altro può dirci niente».

Celebrata il 18 maggio la messa d’inizio pontificato, due giorni dopo Leone XIV celebrerà la «presa di possesso» della basilica papale di San Paolo fuori le mura e solo la domenica successiva seguiranno quelle di San Giovanni in Laterano e di Santa Maria Maggiore. La decisione è senza precedenti perché finora i pontefici hanno sempre riservato questo rito soltanto al Laterano, la cattedrale di Roma, fondata al tempo di Costantino, come le altre due dedicate agli apostoli Pietro e Paolo negli anni successivi alla vittoria su Massenzio.

Sorta nel luogo dove secondo la tradizione era stato decapitato Paolo e rinnovata tra la fine del IV secolo e la metà del V, la basilica ostiense è cara ai cristiani non cattolici. Il messaggio di unità voluto da Prevost è dunque chiarissimo: l’autorità papale si fonda sull’autorità collegiale dei due apostoli ai quali la chiesa di Roma si richiama sin dalle sue origini.

© Riproduzione riservata