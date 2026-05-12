Si fa sempre in tempo a sentirsi figli: perché la Chiesa è ancora capace di parlare ai giovani

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Stringere relazioni è diventato complicato, chiudersi in casa più facile, l’ego-sintonia un’emergenza. Gli adulti invadono i social e i concerti dei giovani e questi devono scappare altrove, ma non sanno dove

Giovedì Leone XIV visiterà la Sapienza, dove ad attenderlo ci sarà una chiesa piena di giovani che pregheranno insieme a lui e un’aula magna piena di giovani che ascolteranno il suo discorso. Alla Giornata mondiale della gioventù di Lisbona nel 2023 Francesco parlò a tre milioni di persone che avevano dormito in tenda per ascoltarlo. Al Giubileo dei Giovani nell’agosto 2025 a Tor Vergata era presente un milione di persone. Quale altra istituzione oggi ha questa capacità di radunare giovani? Freq