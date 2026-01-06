Paradosso Donald: caccia Maduro poi si allea col regime

true false

L'operazione coglie l'essenza della politica estera del tycoon. È unilaterale fino al midollo. Presta poca attenzione alla legalità o all'opinione internazionale. Dà maggiore importanza all'emisfero occidentale piuttosto che all'Europa, all'Indo-Pacifico o al Medio Oriente. L'obiettivo è il vantaggio commerciale, in questo caso l'accesso al petrolio

Nicolás Maduro è ora l'ex presidente del Venezuela, prigioniero sotto la custodia degli Stati Uniti. La sua destituzione per mano delle forze speciali statunitensi è tuttavia meglio interpretabile come la fine dell'inizio piuttosto che l'inizio della fine. Di certo, pochi in Venezuela, o altrove, piangeranno la rimozione di Maduro. Era un autocrate che ha rubato le elezioni, represso il suo popolo, mandato in rovina l'economia del suo paese nonostante possedesse enormi riserve di petrolio e traf