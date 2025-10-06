compromesso

Parigi si rassegni: solo l’arte della coalizione porterà la Francia fuori dal caos

Mario Giropolitologo
06 ottobre 2025 • 15:42Aggiornato, 06 ottobre 2025 • 16:30

I francesi si devono arrendere all’evidenza: occorre fare coalizione. Del resto in quasi tutta Europa ormai si governa così. Il problema è la diminuzione della fiducia tra leader e cittadini. Macron ridarà probabilmente la parola agli elettori  

La Francia nel caos politico? A prima vista sembra così ma dipende da che punto di osservazione la si guarda. È evidente che l’instabilità dei governi e la quasi certa seconda dissoluzione (lo scioglimento dell‘assemblea nazionale) offrono all’estero un’immagine di instabilità e fragilità del sistema. Sembra che la Quinta repubblica presidenziale non ce la faccia più a resistere al ritorno della Quarta, quella parlamentare. La vendetta era già nell’aria da tempo e le varie coabitazioni tra for

Per continuare a leggere questo articolo

Mario Giropolitologo

Amministratore di Dante Lab, è stato vice presidente di SACE; professore di relazioni internazionali all'Università per stranieri di Perugia; sottosegretario agli esteri nel governo Letta e viceministro degli esteri nei governi Renzi e Gentiloni, esercitando le deleghe sulla Cooperazione allo sviluppo, l’Africa, l’America Latina e la promozione della lingua e cultura italiana. Ha iniziato gli Stati generali della Lingua e della Cultura e le conferenze Italia-Africa.

VAI ALLA PAGINA DELL’AUTORE