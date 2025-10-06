Parigi si rassegni: solo l’arte della coalizione porterà la Francia fuori dal caos

true false

I francesi si devono arrendere all’evidenza: occorre fare coalizione. Del resto in quasi tutta Europa ormai si governa così. Il problema è la diminuzione della fiducia tra leader e cittadini. Macron ridarà probabilmente la parola agli elettori

La Francia nel caos politico? A prima vista sembra così ma dipende da che punto di osservazione la si guarda. È evidente che l’instabilità dei governi e la quasi certa seconda dissoluzione (lo scioglimento dell‘assemblea nazionale) offrono all’estero un’immagine di instabilità e fragilità del sistema. Sembra che la Quinta repubblica presidenziale non ce la faccia più a resistere al ritorno della Quarta, quella parlamentare. La vendetta era già nell’aria da tempo e le varie coabitazioni tra for