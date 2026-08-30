Partecipazione contro concentrazione, la sinistra ha bisogno di un nuovo sogno

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Ricorrere ad artifici anti-politici, come candidare il diciottenne o il partigiano, o farsi imporre nomi, sarebbe una soluzione più fragile di quanto si teme sarebbero le primarie. Se il dibattito attuale è inutile, dannoso, subalterno, e anche disperante, bisogna creare un fatto democratico per restituire la voce all’Italia che non vuole morire meloniana

Inutile, dannoso e subalterno. Così Elly Schlein ha definito il dibattito sulle primarie. A identificare una posizione, la subalternità, che è condizione esistenziale, prima che politica. Si è subalterni allo spirito dei tempi, ai poteri forti, all’economia, ma anche al salottino buono, al desiderio di essere come tutti, talvolta si è subalterni alle domande dei giornalisti. Questa volta lo spirito dei tempi recita che le primarie per scegliere il candidato premier del centrosinistra sarebbero u