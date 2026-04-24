Partiti e società collaborino tra di loro per battere Trump e Meloni

Ai partiti spetta proporre riforme socioeconomiche tangibili, in risposta ai bisogni espressi dalla società civile; ai movimenti della società civile spetta, oltre all’articolazione di questi bisogni, guidare i cittadini verso un esame di coscienza collettivo, costruendo le basi di una nuova cultura politica attraverso il rifiuto aperto della violenza normalizzata
E se difendere la democrazia fosse la strategia sbagliata per salvarla? È il paradosso che stringe le opposizioni, sia negli Stati Uniti che in Italia, già in campagna elettorale – gli uni per il midterm, l’altra per le politiche – e presi con lo stesso dilemma: un voto di rifiuto è necessario per arginare la deriva autoritaria e stabilizzare la democrazia, ma la retorica anti-autoritaria non convince chi è ancora indeciso. Gli elettori incerti si mobilitano su questioni concrete — lavoro, costo