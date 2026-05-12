Il Pd tra riformisti e radicali: a cosa serve la leadership

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Il partito democratico è un partito indispensabile. Lo è all’opposizione potendo e dovendo rappresentare quella importante parte dell’elettorato che esprime critiche di molti tipi all’operato e al non-operato del governo Meloni e che desidera la prospettazione di alternative credibili e praticabili. Lo è proprio come potenziale costruttore di una coalizione che si candida a governare il paese. Ovviamente è democraticamente criticabile in entrambi i contesti. Le continue e pressanti richieste aff