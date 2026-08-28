Passare dalla fase 1 alla fase 2, la morte del woke è molto esagerata

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Nessuna persona con qualche responsabilità pubblica può non dirsi woke oggi. La consapevolezza che segna il passaggio da woke 1 e woke 2 è che nessuno può permettersi di ignorare la minoranza più grossa, quella che non ha colore ma spesso vince alle urne. Se non ci si vuole limitare a un semplice “rebranding”, bisognerà pensare un’inclusività non escludente

Negli anni tra il 2015 e il 2023, la Walt Disney Company è stata la punta di diamante del cosiddetto “corporate activism”, l’attivismo delle multinazionali, con i famigerati disclaimer sui vecchi cartoni (Il libro della giungla), i casting multietnici (La Sirenetta) e la rappresentazione di famiglie arcobaleno (Lightyear). È bastato il cambio di regime alla presidenza degli Usa, assieme ad alcuni flop rumorosi, per segnare un drastico cambio di passo. Come Disney, tante altre multinazionali amer