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Passare dalla fase 1 alla fase 2, la morte del woke è molto esagerata

Raffaele Alberto Ventura
Raffaele Alberto Ventura
Raffaele Alberto Venturascrittore
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28 agosto 2026 • 19:24

Nessuna persona con qualche responsabilità pubblica può non dirsi woke oggi. La consapevolezza che segna il passaggio da woke 1 e woke 2 è che nessuno può permettersi di ignorare la minoranza più grossa, quella che non ha colore ma spesso vince alle urne. Se non ci si vuole limitare a un semplice “rebranding”, bisognerà pensare un’inclusività non escludente

Negli anni tra il 2015 e il 2023, la Walt Disney Company è stata la punta di diamante del cosiddetto “corporate activism”, l’attivismo delle multinazionali, con i famigerati disclaimer sui vecchi cartoni (Il libro della giungla), i casting multietnici (La Sirenetta) e la rappresentazione di famiglie arcobaleno (Lightyear). È bastato il cambio di regime alla presidenza degli Usa, assieme ad alcuni flop rumorosi, per segnare un drastico cambio di passo. Come Disney, tante altre multinazionali amer

Raffaele Alberto Ventura
Raffaele Alberto Ventura
Raffaele Alberto Venturascrittore

Vive a Parigi dove collabora con il Groupe d'études géopolitiques e la rivista Esprit. Ha esordito con il libro Teoria della classe disagiata (minimum fax 2017).

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