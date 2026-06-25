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Scelte politiche e valutazioni tecniche, come costruire una giusta patrimoniale

Tommaso Di Tanno
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25 giugno 2026 • 19:35

La discussione in corso sulla patrimoniale è un po’ troppo generica, spesso solo strumentale per colpire una controparte, incapace di cogliere gli elementi essenziali che la dovrebbero caratterizzare

La discussione in corso sulla patrimoniale è un po’ troppo generica, spesso solo strumentale per colpire una controparte, incapace di cogliere gli elementi essenziali che la dovrebbero caratterizzare. Tentiamo, allora, di metterli in fila. Tassare un patrimonio, tantopiù se consistente, risponde come meglio non si potrebbe al principio costituzionale che vuole che «il contributo alle spese pubbliche» sia ispirato al criterio della «capacità contributiva». Che cosa, infatti, esprime meglio del po

Tommaso Di Tanno
Tommaso Di Tanno
Tommaso Di Tanno

Classe 1949, allievo di Augusto Fantozzi, dirige il Tax Department di Arthur Andersen di Roma nel 1981; fonda lo Studio Di Tanno Associati nel 1986. Ha insegnato Diritto Tributario in numerose università, fra le quali Roma Tor Vergata, Roma Università Europea, Siena e Cassino, nonché presso la Scuola Centrale di Polizia Tributaria e poi all’Accademia della Guardia di Finanza. Già docente al Master Tributario dell’Università Bocconi, insegna, oggi, al corso di Corporate Tax Governance dell’Università Statale di Milano.

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