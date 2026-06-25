Scelte politiche e valutazioni tecniche, come costruire una giusta patrimoniale

La discussione in corso sulla patrimoniale è un po’ troppo generica, spesso solo strumentale per colpire una controparte, incapace di cogliere gli elementi essenziali che la dovrebbero caratterizzare
La discussione in corso sulla patrimoniale è un po’ troppo generica, spesso solo strumentale per colpire una controparte, incapace di cogliere gli elementi essenziali che la dovrebbero caratterizzare. Tentiamo, allora, di metterli in fila. Tassare un patrimonio, tantopiù se consistente, risponde come meglio non si potrebbe al principio costituzionale che vuole che «il contributo alle spese pubbliche» sia ispirato al criterio della «capacità contributiva». Che cosa, infatti, esprime meglio del po