Una ricchezza per pochi. Pensare a un fisco più equo

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A fronte delle diseguaglianze tra le più alte nella storia del capitalismo (paragonabili solo a quelle che precedettero la Prima guerra mondiale), vi è oggi un diffuso consenso internazionale tra gli economisti: la concentrazione della ricchezza va contrastata, e lo strumento fiscale resta la via maestra

L’articolo 53, comma 2, della Costituzione italiana stabilisce che «il sistema tributario è informato a criteri di progressività». È su questa base che si fondano le recenti proposte (non solo italiane) di aumento della tassazione sui grandi patrimoni e sulle successioni di percettori di redditi molto alti (si veda il manifesto di unpercentoequo). Che non si tratti di espropri o di misure eversive è testimoniato dal fatto che, nella storia del pensiero economico italiano, si sono fatti portavoce