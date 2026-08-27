L’ombra di un patto Trump-Putin in barba agli alleati (e a Kiev)

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Giorni fa, quando ha cominciato a circolare la notizia che il direttore della Cia John Ratcliffe era atterrato a Mosca per colloqui con le autorità russe, le reazioni sono oscillate fra sorpresa e sospetto. La sorpresa era dovuta al fatto che non c’erano stati contatti al vertice fra le due intelligence per quasi cinque anni, da quando cioè il predecessore di Ratcliffe, William Burns, si era recato a Mosca nel novembre 2021 per avvertire che Washington era ben consapevole dei preparativi d’invas