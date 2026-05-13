Da Pcos a Pmos, le parole sono importanti: ma la modifica non è solo nel nome della patologia

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Forse la faccenda non appassiona con lo stesso fervore tutti i sessi, gentili e no, ma per “l’altra parte dell’universo”, cioè quella che fa i conti con ciclo, menopausa e parto, è una notizia importante. La rivista scientifica The Lancet, grazie a un’iniziativa globale partita dall’endocrinologa Helena Teede dell’Università Monash, annuncia che quella che abbiamo sempre chiamato Pcos, “sindrome dell’ovaio policistico”, cambierà nome nonché modi di essere curata, diventando “sindrome poliendocri