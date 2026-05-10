I cattolici, la minaccia della sinistra e la sacra famiglia: le classi dirigenti parlano tra di loro

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Qualche tempo fa un mio collega mi confidava: «Ormai è difficile insegnare la storia dell’arte. Dove c’è un quadro di una sacra famiglia, i ragazzi riescono a vedere solo un uomo, una donna e un bambino». Un ottimo esempio della desimbolizzazione del mondo che lo ha definitivamente trasformato. È di questa mutazione simbolica che la politica dovrebbe occuparsi. Invece, di fronte a un cambiamento così radicale, l’unica reazione delle classi dirigenti è quella di ripetere gli stessi riti, d’arrocc