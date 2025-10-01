Senza idee per un’Italia diversa il Pd non può vincere

true false

Il perno dello schieramento progressista è ancora impigliato nelle contraddizioni che vengono dal suo lungo periodo di responsabilità governativa, quando, sia per un desiderio/bisogno di essere moderno e bene accetto ai piani alti dell’establishment, sia per rimediare ai guasti del berlusconismo, si è inibito una politica redistributiva e di intervento pubblico

La sinistra, le forze progressiste e democratiche, è in affanno dovunque. Basti pensare che nei due paesi dove essa governa, Gran Bretagna e Spagna, il suo accesso alla direzione del paese è stato fortunoso. Non ci sono quindi paradisi da sognare. Soffia un vento di destra che convince e persino affascina. I cordoni sanitari e i muri di fuoco stanno saltando uno dopo l’altro: pas d’ennemis à droite è il nuovo motto dei conservatori di ogni latitudine. Pur di lasciare le sinistre al palo si imbar