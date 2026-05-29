Inutile perdersi nella scelta del leader, le due grandi sfide della sinistra

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L’antagonismo tra classe operaia e ceto medio. Il veto del capitale alle politiche redistributive. Il neoliberismo economico e il populismo di destra sono i due avversari storici della sinistra che paradossalmente adesso le offrono l’occasione di smarcarsi

Da tempo la sinistra è paralizzata da due vincoli strutturali: l’antagonismo fra classe operaia e classe media e il veto che la mobilità del capitale pone alle politiche redistributive. Paradossalmente, sono proprio due dei suoi avversari storici – il neoliberismo economico e il populismo di destra – a offrirle oggi le condizioni per superare tali ostacoli. Saper cogliere quest’occasione, invece di perdersi nella scelta del leader perfetto, è la vera sfida, in Italia e negli Stati Uniti, come al