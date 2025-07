Le speranze di arrivare ad un accordo tramite un “appeasement” con il tycoon stanno andando una dopo l’altra in frantumi. La campana per l’Ue, per tutti noi, per le democrazie, non è mai suonata così forte. Chi fa finta di non ascoltarla è complice, nolente o volente, di chi cerca di uccidere l’Europa e le democrazie

La Commissione europea, e con essa ancora di più il governo italiano, ha adottato fin qui una strategia di accondiscendenza nei confronti delle richieste di Trump.

O di appeasement, se vogliamo usare un termine che ben rievoca gli errori commessi dalle democrazie europee negli anni Trenta del Novecento (finì male). L’accondiscendenza non riguarda solo i dazi, ma la decisione di aumentare le spese nazionali per la difesa al 5 per cento, che lungi dal promuovere l’autonomia strategica europea si tradurrà in gran parte nell’acquisto di armi e tecnologie dagli Usa e ci renderà quindi ancora più dipendenti, o quella di esentare le multinazionali Usa dalla minimum tax globale del 15 per cento.

Due mosse decise anche nella speranza di rabbonire Trump nella trattativa sui dazi. Quella speranza è in frantumi.

Occorre finalmente approntare una risposta all’altezza della sfida che abbiamo di fronte, sia per il breve che per il lungo periodo. Anche perché vi sono, per fortuna, molte leve su cui agire.

Intanto nel breve periodo, a trattativa ancora in corso e con lo scopo di ottenere condizioni migliori: la proposta della Francia di tassare le big tech americane, oltre a quella di adeguati controdazi, rappresenta il minimo sindacale, verrebbe da dire; utile, ma forse non abbastanza. Si può fare di più. Che cosa? Avviare subito un coordinamento con le altre democrazie occidentali più colpite dai dazi di Trump (Canada, Australia, Corea del Sud, Giappone) per rispondere in maniera unitaria (il Regno Unito ha spuntato una tariffa del 10 per cento, ma nel suo caso le esportazioni di prodotti e materie prime verso gli Usa sono minime); idealmente, poi, occorrerebbe coordinarsi anche con il Messico, il Brasile e la Cina, in modo da presentare a Trump un fronte il più ampio possibile, ben più forte degli Usa.

Altro quindi che tornare a una (improbabile) dimensione nazionale, come vorrebbe una parte della nostra maggioranza: nell’immediato ci indebolirebbe ancora di più e, in prospettiva, sarebbe il più grande favore per Trump e il più grande danno per l’Italia, dato che rischia di sfasciare l’Europa, l’unica forza che abbiamo. Occorre andare nella direzione esattamente opposta.

Secondo, a prescindere da come andrà la trattativa, l’Europa deve impostare da subito una seria strategia competitiva, di lungo periodo, per acquisire autonomia strategica e poter sfidare la supremazia Usa. Alcune scelte da compiere sono state indicati anche dai rapporti Draghi (investire con debito comune) e Letta (completare il mercato interno).

Nello specifico vanno emessi eurobond da indirizzare alla sicurezza e alla difesa comune, all’innovazione, al welfare e alla coesione sociale, e alla conversione ecologica: un nuovo Pnrr, come le forze progressiste chiedono da tempo, per rendere l’Europa più forte, coesa e innovativa.

Un capitolo cruciale deve riguardare la ricerca e l’università: occorre lanciare un grande piano di attrazione dei cervelli, sia professori sia studenti, approfittando degli errori commessi da Trump. Per fare dell’Europa una superpotenza culturale e dell’innovazione: il vero investimento che garantisce la nostra prosperità e autonomia in futuro.

Anche questo viene chiesto da tempo, ormai, da quando è cominciato il violento attacco di Trump alle università americane; il fatto che non venga preso in considerazione, già solo questo rende l’idea della miopia e dell’inadeguatezza delle nostre attuali classi dirigenti (per un grande piano di questo tipo, europeo, basterebbe peraltro un quinto delle somme stanziate per l’aumento delle spese militari).

Oggi è importante fare tutto questo con debito comune, cioè con eurobond, perché così verrebbe rafforzato il ruolo dell’euro come valuta di riserva nei mercati mondiali, insidiando il dollaro: puntando quindi a mettere in crisi anche la supremazia finanziaria degli Usa.

La campana per l’Europa, per tutti noi, per le democrazie, non è mai suonata così forte. Chi fa finta di non ascoltarla è complice, nolente o volente, di chi l’Europa e le democrazie cerca di ucciderle.

© Riproduzione riservata