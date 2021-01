Margaret Keenan, una gracile donna di 91 anni dall’aspetto calmo e sereno ha appena ricevuto nell’ospedale universitario di Coventry, nel Regno Unito, la prima dose al mondo del vaccino Pfizer-BioNTech quando, con il volto irriconoscibile, comincia a dimenarsi lungo le pareti e il soffitto della stanza con una forza straordinaria e con l’agilità di un aracnide.

Dopo un primo momento di disorientamento, comprendiamo di trovarci di fronte a uno dei tanti video grotteschi che circolano online sulle stravaganti metamorfosi provocate dai vaccini contro il SARS-CoV-2. Il messaggio è chiaro: sottoponendoci al vaccino la mutazione terrificante è inevitabile.

Accanto a questi video umoristici, altrettanto spesso ci imbattiamo nella rete in teorie tanto fantasiose quanto improbabili sull’origine dei vaccini o sulla loro efficacia.

Circola da mesi, ad esempio, l’idea che Bill Gates, il magnate americano fondatore di Microsoft, abbia ordito un piano malefico di sorveglianza globale ai danni dell’umanità.

Prima creando il SARS-CoV-2 e poi imponendo il vaccino messo a punto dalle sue aziende, l’intento di Gates di innestare un microchip in grado di trasformarci in cyborg controllabili a distanza starebbe progressivamente prendendo corpo.

In questo enorme calderone di teorie strampalate assai accessibili in rete, non mancano anche le dichiarazioni infondate di medici dalla reputazione alquanto controversa.

Il vaccino su base m-RNA, ci avvisano, modificherebbe geneticamente la persona vaccinata, ossia il materiale introdotto produrrebbe delle trasformazioni significative nel nostro patrimonio genetico che sarebbero poi trasmissibili alle future generazioni.

I timori ancestrali

Nonostante i diversi registri e contenuti, c’è un timore ancestrale comune a tutti gli esempi prima riportati. La pericolosità del vaccino risiederebbe nella potenzialità di stravolgere l’essenza profonda della natura umana, degradandoci così a creature sataniche, o a macchine o perfino ad animali.

Sebbene la rete abbia fornito una spinta propulsiva straordinaria alla diffusione e visibilità delle credenze negative sui vaccini, è bene ricordare che l’opposizione agli stessi di fatto è rintracciabile fin dalla loro introduzione.

La paura di un’alterazione della propria essenza di esseri umani indotta dall’uso dei vaccini precede la rivoluzione digitale in corso ed era presente già con l’introduzione del primo vaccino efficace nella storia dell’umanità.

Alla fine del 1700, il medico Edward Jenner, osservando come ammalarsi del vaiolo bovino procurasse una variante meno dannosa rispetto al vaiolo umano, testò il primo vaccino sugli esseri umani proprio a partire da materiale animale.

L’ansia di una pericolosa contaminazione della natura umana non tardò a manifestarsi anche allora. In una stampa satirica di inizio ottocento usata come manifesto dalla propaganda antivaccinista vediamo ritratto dall’autore James Gillray, proprio Edward Jenner mentre vaccina donne e uomini contro il vaiolo.

I diversi pazienti, accalcati nello studio del medico e con lo sguardo stralunato, presentano però una stranezza. In ognuno di loro, in una diversa parte del corpo, la punta del naso, il braccio o la guancia, prorompe un innesto deforme, la testa mostruosa di una mucca.

Queste inquietudini serpeggiano ancora oggi, nonostante le trasformazioni sociali, culturali, economiche, scientifiche nei due secoli trascorsi da allora. Proprio la loro attualità è un segnale che non va trascurato.

I vaccini chiamano in causa questioni significative rispetto a come percepiamo il corpo umano, come intendiamo la natura e come definiamo l’attività degli esseri umani in relazione a ciò che intendiamo per natura.

L’idea di una presunta purezza e perfezione del corpo umano, ad esempio, ne sancisce anche un’inviolabilità. L’introduzione di materiale percepito come estraneo diventa così un’operazione immorale che infrange e profana i confini del corpo, corrompendolo e ammalandolo.

In una ricerca di Avnika Amin e colleghi pubblicata su Nature Human Behavior nel 2017 è emerso che l’atteggiamento esitante dei genitori rispetto alla vaccinazione dei propri figli fosse collegato proprio all’idea di alterare in modo innaturale la purezza del corpo dei propri figli.

Accanto all’idea del corpo, altrettanto cruciale è l’idea di una natura che si autoregola sulla base di un principio organizzativo superiore. Essendo la natura governata da una sua saggezza superiore, ciò che ne deriva è un ordine che come esseri umani, per dirci morali, siamo tenuti a rispettare e non modificare.

Da qui una diffidenza o un’aperta ostilità nei confronti della scienza che prova a dare un indirizzo diverso al progredire degli eventi cosiddetti naturali.

L’immunità che si sviluppa senza l’intervento della scienza e che viene definita naturale diventa così preferibile all’immunità di gregge garantita dall’introduzione dei vaccini.

L’urgenza di avere il controllo sull’ambiente

Riconoscere l’importanza dei temi che i vaccini e in generale la scienza mettono in campo, diventa cruciale per comprendere, piuttosto che screditare, le persone che mostrano diffidenza nei confronti dei vaccini e/o aderiscono a visioni cospirazioniste. Sebbene gli esiti di quelle visioni del mondo siano assai problematici, le motivazioni che spingono le persone ad aderirvi sono comprensibili.

Come ricorda Karen Douglas, psicologa sociale presso l’università del Kent, sono tipiche degli esseri umani e hanno un carattere epistemico, abbiamo l’urgenza di comprendere l’ambiente in cui trascorriamo la nostra vita, un carattere esistenziale, abbiamo bisogno di sentirci in grado di controllare ciò che ci accade, e un carattere sociale, abbiamo necessità di riconoscerci in un gruppo sociale e di appartenervi.

Un primo errore che non possiamo permetterci è inserire in uno stesso gruppo omogeneo due categorie molto diverse fra loro: le persone apertamente e attivamente ostili nei confronti dei vaccini e le persone semplicemente e legittimamente incerte.

In uno studio pubblicato su Nature lo scorso giugno sugli atteggiamenti nei confronti dei vaccini di 100 milioni di individui su Facebook, ad opera di Neil Johnson e colleghi, è emerso come ben 74.1 milioni di queste persone fossero indecise e che i pro-vax (6.9 milioni) fossero in termini numerici superiori ai no-vax (4.2 milioni).

Il problema è che le persone indecise cercano attivamente online informazioni per farsi una propria idea sui vaccini e per loro è molto più probabile imbattersi in gruppi no-vax che risultano molto più compatti e coesi fra loro di quelli pro-vax.

Ridicolizzare le persone indecise, trattarle come se avessero una mentalità retrograda e antiscientifica che non merita considerazione ma solo denigrazione, oltre ad essere scorretto da un punto di vista etico non fa che sortire l’effetto opposto a quello desiderato: aumentare la quantità di indecisi che approda a posizioni no-vax.

Tutte le volte in cui ci troviamo in condizioni di incertezza rispetto a come agire, siamo più propensi a fare affidamento sulle altre persone e a considerare le informazioni provenienti da individui o gruppi di individui come una prova di verità.

Per questo, anche in termini mediatici, dare risalto ai numeri relativi alle persone che si vaccinerebbero piuttosto che a quelle che non lo farebbero, dare luce all’attrice o all’attore noti al pubblico e disponibili a vaccinarsi piuttosto che a quelli che si dichiarano scettici può aiutare a creare una norma maggioritaria e comune di riferimento su cui le persone incerte possono fare affidamento.

Nel caso dei vaccini, la portata sociale, collettiva e politica della scelta individuale è enorme ed è proprio sulla natura squisitamente sociale degli esseri umani che dobbiamo far leva.

Come ricorda Heidi Larson, l’immunizzazione è diventata un test della nostra abilità di cooperare e la qualità della nostra vita oggi dipende dai vaccini.

La vaccinazione rappresenta uno dei più estesi e ambiziosi esperimenti sociali mai condotti sul collettivismo e sulla cooperazione.

© Riproduzione riservata